Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε την απώλεια δύο στρατιωτών του στο νότιο Λίβανο

Πρόκειται για τις δύο πρώτες απώλειες μεταξύ των Ισραηλινών στρατιωτών, μετά από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο.

Πρόκειται για τις δύο πρώτες απώλειες μεταξύ των Ισραηλινών στρατιωτών, μετά από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς το Ισραήλ εντατικοποίησε τις αεροπορικές επιδρομές του κατά του Λιβάνου.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις δεν δημοσιοποίησαν άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου των δύο στρατιωτών.

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο, μετά από την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ ως επακόλουθο των αεροπορικών πολεμικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά στόχων στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

