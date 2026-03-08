Τσουκαλάς: Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών

«Η κυβέρνηση τι θα κάνει; Θα βάλει το χέρι στην τσέπη;», αναρωτήθηκε ο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Η κυβέρνηση βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας εδώ και επτά χρόνια και έχει αποτύχει παταγωδώς να την επαναφέρει στην κανονικότητα», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega. «Εμείς θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών», πρόσθεσε και σημείωσε: «Η κυβέρνηση τι θα κάνει; Θα βάλει το χέρι στην τσέπη;».

Μιλώντας για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ανέφερε ότι «πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για πολλά ενδεχόμενα», σχολιάζοντας πως «οι συνέπειες και στον τουρισμό και στην κρουαζιέρα και στην ακρίβεια και στο κόστος μπορούν να είναι πάρα πολύ μεγάλες και είμαστε μια χώρα η οποία έχει ήδη πάρα πολύ ακριβή ενέργεια και μια χώρα στην οποία περίπου οι δύο στους δέκα καταναλώνουν το 50% της ζήτησης».

Για τον τομέα της ενέργειας και του «ράλι» των τιμών, υπενθύμισε ότι «πριν μία μόλις εβδομάδα υπήρξε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στον πρωθυπουργό για το ενεργειακό», θέτοντας το ερώτημα αν η κυβέρνηση έκανε χρήση του πακέτου μετοχών που έχει στη ΔΕΗ για να συγκρατήσει τις τιμές, για να προσθέσει πως «δεν το έχει κάνει» και ότι «οι τιμές έχουν απογειωθεί». «Δεύτερον, αν έκανε κάτι η κυβέρνηση για να διαμορφώσει όρους σύνδεσης ώστε να έχουμε καλύτερη αποθήκευση, να μην έχουμε απόρριψη πράσινης ενέργειας και να μην έχουμε τόσο ακριβή ενέργεια. Ούτε γι' αυτό έκανε κάτι», συνέχισε. «Τρίτον, ο πρωθυπουργός κλήθηκε να εξηγήσει για τους λόγους που έχει αποκλείσει από τον ενεργειακό και ηλεκτρικό χώρο τους αγρότες και την αυτοδιοίκηση», συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Ερωτηθείς για τη θέση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την εμπλοκή χωρών της ΕΕ στην επέμβαση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, ο εκπρόσωπος του κόμματος ξεκαθάρισε πως «εμείς έχουμε πει ότι η χώρα δεν πρέπει να έχει καμία εμπλοκή στον πόλεμο και να μη γίνει χρήση των βάσεων μας». «Ό,τι λένε, δηλαδή, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και αυτό υποστηρίζει και ο Ισπανός πρωθυπουργός», τόνισε.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «απαντώντας στα βέλη του κ. Πέτσα -που βρισκόταν στο πάνελ- σχετικά με σύμπνοια του ΠΑΣΟΚ με τον κ. Σάντσεθ που συνεργάζεται με την Τουρκία σε επίπεδο αμυντικής βιομηχανίας», ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε: «Αν ένα πολιτικό πρόσωπο έχει βάλει στην Ευρώπη το θέμα τού να μην πωλούνται όπλα στην Τουρκία είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης». «Ο πρωθυπουργός δεν έθεσε ποτέ τέτοιο ζήτημα», πρόσθεσε. Σχολίασε, δε, ότι πρόσφατα ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον κ. Σάντσεθ, «αλλά δεν είδα να του θέτει κάποιο ζήτημα». «Επίσης, υπάρχουν και άλλες χώρες της ΕΕ που πωλούν όπλα στην Τουρκία. Μην μπλέκουμε το ζήτημα αυτό με το ζήτημα της θέσης για τον πόλεμο στο Ιράν και το ζήτημα της στήριξης του κυπριακού Ελληνισμού», επεσήμανε.

Τέλος, για το ζήτημα της Κύπρου, υπογράμμισε ότι ως ΠΑΣΟΚ «ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι έπρεπε να πάμε, ενώ η κυβέρνηση είναι η παράταξη που έλεγε ότι "η Κύπρος κείται μακράν"» και πως «η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΠΑΣΟΚ και έτσι μπορούμε σήμερα να επικαλούμαστε το ενιαίο αμυντικό δόγμα και να υπάρχει συνδρομή άλλων χωρών στην περιοχή». «Προφανώς, η επέμβαση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν δεν έχει νομιμοποιητική βάση», ανέφερε.

Τέλος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο κ. Τσουκαλάς, ανέφερε ότι «ενώ, πράγματι, έχουν γίνει πολλά βήματα μπροστά, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος, ιδίως στο κομμάτι της εργασίας και των αμοιβών», πως «το εργατικό δίκαιο και πολλά ακόμη είναι μέτρα που έχει φέρει και έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ» και «έχουμε απόσταση να διανύσουμε ακόμη βέβαια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ