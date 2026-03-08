Ιράκ: Μείωσε σχεδόν 60% την πετρελαϊκή παραγωγή λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν

Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες για τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες της περιοχής.

Η παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ έχει μειωθεί περίπου κατά 60%, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά τάνκερ για τη φόρτωση του αργού πετρελαίου της χώρας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η χώρα παράγει τώρα περίπου 1,7 έως 1,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, από περίπου 4,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως πριν ξεκινήσει η σύγκρουση, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση και ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή τα επίπεδα παραγωγής δεν είναι δημόσια.

Το Ιράκ ήταν η πρώτη μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα του Κόλπου που αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή λόγω της σύγκρουσης, ένα βήμα που αργότερα ακολούθησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ.

Ο πόλεμος έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει ολοένα και μικρότερος αριθμός τάνκερ για την εξαγωγή των βαρελιών πετρελαίου της περιοχής. Με ανεπαρκή αριθμό πλοίων, οι χώρες παραγωγοί αναγκάζονται να διοχετεύουν το πετρέλαιο σε αποθήκες, όμως ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης μειώνεται συνεχώς.

Φωτογραφία @AP