Παγκόσμια «χρεοκοπία νερού»: Το νέο οικονομικό και γεωπολιτικό ρίσκο έως το 2050

Η παγκόσμια εξάντληση υδάτινων πόρων μετατρέπεται σε συστημικό οικονομικό και γεωπολιτικό κίνδυνο, με άμεσες επιπτώσεις σε τρόφιμα, ενέργεια, υποδομές και πληθωρισμό. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι ο πλανήτης εισέρχεται σε εποχή «υδρολογικής χρεοκοπίας», ενώ η Μεσόγειος και η Ελλάδα συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες περιοχές έως το 2050.

Η εξάντληση των υδάτινων πόρων παύει να θεωρείται μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα και εξελίσσεται σε θεμελιώδη παράγοντα οικονομικού ρίσκου. Σύμφωνα με το United Nations University (UNU), δηλαδή το Πανεπιστήμιο του ΟΗΕ, ένα παγκόσμιο δίκτυο ερευνητικών ινστιτούτων που εδρεύει στον Καναδά, πολλές περιοχές του πλανήτη έχουν ήδη υπερβεί τα φυσικά τους υδρολογικά όρια, εισερχόμενες σε μια περίοδο «παγκόσμιας χρεοκοπίας νερού». Η κρίση επηρεάζει την παραγωγή τροφίμων, τις τιμές, την ενεργειακή ασφάλεια, τις επενδύσεις και τη σταθερότητα οικονομιών, καθιστώντας το νερό έναν από τους πιο κρίσιμους πόρους του 21ου αιώνα.

Από την κρίση στη «χρεοκοπία» νερού

Η έκθεση του ΟΗΕ επισημαίνει ότι όροι όπως «υδατικό στρες» δεν επαρκούν πλέον. Σε αρκετές περιοχές έχει ξεκινήσει η επόμενη φάση της κρίσης, όπου το φυσικό υδάτινο κεφάλαιο εξαντλείται χωρίς δυνατότητα αποκατάστασης. Η υπερεκμετάλλευση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, η απώλεια παγετώνων, η καθίζηση εδαφών, η εξαφάνιση λιμνών και υγροτόπων και η απώλεια βιοποικιλότητας συνθέτουν ένα νέο υδρολογικό καθεστώς που επηρεάζει την οικονομία και την ασφάλεια κρατών.

Τα δεδομένα αποτυπώνουν τη δομική διάσταση της κρίσης. Το 50% των μεγάλων λιμνών του πλανήτη έχει χάσει σημαντικό μέρος του νερού του από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα, ενώ περίπου 410 εκατομμύρια εκτάρια φυσικών υγροτόπων έχουν χαθεί τα τελευταία 50 χρόνια, έκταση συγκρίσιμη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 1970 έχει χαθεί πάνω από το 30% της παγκόσμιας μάζας παγετώνων και σε ορισμένες περιοχές προβλέπεται πλήρης εξαφάνιση τις επόμενες δεκαετίες. Δεκάδες μεγάλα ποτάμια δεν φτάνουν πλέον στη θάλασσα σε ορισμένες περιόδους του έτους. Περίπου 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν σοβαρή έλλειψη νερού τουλάχιστον έναν μήνα τον χρόνο, ενώ 3 δισεκατομμύρια ζουν σε περιοχές όπου τα συνολικά αποθέματα νερού μειώνονται και την ώρα που εκεί παράγεται πάνω από το 50% της παγκόσμιας τροφής. Μόνο την περίοδο 2022-2023 περίπου 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν από ξηρασία. Η γεωργία απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του γλυκού νερού, γεγονός που σημαίνει ότι η μείωση υδάτων σε μια περιοχή μεταφέρεται μέσω των αγορών τροφίμων παγκοσμίως, επηρεάζοντας τιμές και επισιτιστική ασφάλεια.

Τα πιο ευάλωτα υδρολογικά συστήματα

Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, όπου η έντονη λειψυδρία συνδυάζεται με κλιματικά σοκ και χαμηλή αγροτική παραγωγικότητα. Στη Νότια Ασία, η υπερεκμετάλλευση υπόγειων υδάτων προκαλεί πτώση υδροφορέων και καθίζηση εδαφών. Στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, η κρίση του ποταμού Κολοράντο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα υπερεκμετάλλευσης σε συνδυασμό με κλιματική αλλαγή.

Το οικονομικό κόστος της παγκόσμιας λειψυδρίας

Η υδατική ανεπάρκεια εξελίσσεται σε μακροοικονομικό ρίσκο. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η λειψυδρία μπορεί να μειώσει το ΑΕΠ ορισμένων περιοχών έως και κατά 6% έως το 2050. Η αύξηση κόστους παραγωγής τροφίμων, οι επενδύσεις σε αφαλάτωση και υποδομές και η μεταβλητότητα τιμών ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις και τη δημοσιονομική επιβάρυνση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το νερό εξελίσσεται σε στρατηγικό πόρο. Η μείωση υδάτων σε διασυνοριακές λεκάνες αυξάνει τον κίνδυνο εντάσεων, ενώ η λειψυδρία συνδέεται με μετακινήσεις πληθυσμών και αστάθεια αγορών τροφίμων. Η διαχείριση νερού μετατρέπεται σε κρίσιμο ζήτημα οικονομικής και γεωπολιτικής ανθεκτικότητας.

Η προσαρμογή απαιτεί επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση, επαναχρησιμοποίηση, ψηφιακή διαχείριση και αποδοτική άρδευση. Αν και οι χαμένοι παγετώνες δεν μπορούν να αποκατασταθούν, παραμένει δυνατό να προστατευθεί το υπόλοιπο υδάτινο κεφάλαιο.

Τι σημαίνει για Ευρώπη και Ελλάδα

Η Μεσόγειος συγκαταλέγεται στις πιο ευάλωτες περιοχές. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, περίπου το 20% της ευρωπαϊκής επικράτειας και το 30% του πληθυσμού της ΕΕ επηρεάζονται κάθε χρόνο από υδατικό στρες, ενώ οι οικονομικές ζημιές από ξηρασία στην Ευρώπη ξεπέρασαν τα 100 δισ. ευρώ την περίοδο 1980-2022. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι έως το 2050 η ζήτηση νερού στην Ευρώπη μπορεί να αυξηθεί έως 30%.

Στην Ελλάδα, η γεωργία καταναλώνει περίπου 85-87% των υδατικών πόρων σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Το ΥΠΕΝ επισημαίνει ότι σε αρκετές λεκάνες, ιδιαίτερα σε νησιά και ανατολικές περιοχές, οι διαθέσιμοι πόροι βρίσκονται ήδη σε πίεση, ενώ οι απώλειες των δικτύων ύδρευσης σε ορισμένες περιοχές ξεπερνούν το 30-40%. Μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμούν ότι έως το 2050 η διαθεσιμότητα νερού στη Μεσόγειο μπορεί να μειωθεί κατά 10-20%.

Οι οικονομικές επιπτώσεις στην Ελλάδα

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με βασικό παράγοντα τη μείωση υδάτων, μπορεί να μειώσουν το ελληνικό ΑΕΠ κατά περίπου 2% έως το 2050 και έως 6% έως το τέλος του αιώνα σε περίπτωση που δεν υπάρξει προσαρμογή. Στον αγροτικό τομέα, η μείωση υδατικών πόρων μπορεί να περιορίσει την παραγωγικότητα έως 10-15% έως το 2040. Οι απώλειες δικτύων ύδρευσης άνω του 30-40% και η ανάγκη νέων υποδομών δημιουργούν επενδυτικές ανάγκες δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2050 σύμφωνα με ΕΤΕπ και ΥΠΕΝ. Ομοίως, η μειωμένη διαθεσιμότητα νερού επηρεάζει και την υδροηλεκτρική παραγωγή, αυξάνοντας το ενεργειακό κόστος.

Κόστος νερού, τρόφιμα και πληθωρισμός στην Ελλάδα

Η υδατική κρίση μεταφέρεται στις τιμές τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνουν ότι οι κλιματικοί και υδατικοί κίνδυνοι αυξάνουν τον πληθωρισμό μέσω της ανόδου τιμών τροφίμων. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι η πίεση στους υδατικούς πόρους θα αυξήσει το κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τη μεταβλητότητα τιμών. Σε σενάριο αυξημένης λειψυδρίας έως το 2050, η Ελλάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει υψηλότερο κόστος ύδρευσης, μεγαλύτερη εξάρτηση από εισαγωγές τροφίμων και αυξημένο πληθωριστικό κίνδυνο. Οι επενδύσεις σε αφαλάτωση, μεταφορά και αποθήκευση νερού αυξάνουν το δημοσιονομικό βάρος και σταδιακά μετακυλίονται σε τιμολόγια νερού και κόστος ζωής.

Η παγκόσμια «χρεοκοπία νερού» εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους των επόμενων δεκαετιών. Το νερό μετατρέπεται σε κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης, πληθωρισμού και ασφάλειας, με τη Μεσόγειο και την Ελλάδα να βρίσκονται σε ζώνη αυξανόμενης πίεσης έως το 2050.

