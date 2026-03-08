Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συνολικά πέντε πτήσεις από την Κύπρο έφθασαν στο αεροδρόμιο "Μακεδονία"

Φοιτητές και εργαζόμενοι που βρίσκονταν στην Κύπρο επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, μετά τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

Συνολικά πέντε πτήσεις από την Κύπρο έφθασαν σήμερα στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης.

Φοιτητές και εργαζόμενοι που βρίσκονταν στην Κύπρο επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, μετά τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα ήρθαν στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" δύο πτήσεις από την Πάφο και οι τρεις από τη Λάρνακα.

Η προγραμματισμένη για σήμερα πτήση από το Τελ Αβίβ ακυρώθηκε.

Αύριο Δευτέρα είναι προγραμματισμένο να γίνουν τακτικές πτήσεις από την Κύπρο προς τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρα μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

