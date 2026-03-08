Ειδήσεις | Ελλάδα

Επικοινωνία Δένδια με τον αναπλ. πρωθυπουργό και υπ. Άμυνας του Κατάρ

Newsroom
Συζητήσαμε για την κατάσταση ασφαλείας που διαμορφώνεται από τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναφέρει ο υπ. Άμυνας.

«Επικοινώνησε μαζί μου ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Άμυνας του Κατάρ Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Συζητήσαμε για την κατάσταση ασφαλείας που διαμορφώνεται από τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής». Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νίκος Δένδιας
Υπουργείο Άμυνας
Κατάρ
