Ιράν: Nέος ανώτατος ηγέτης αλλά δεν αποκαλύπτεται το όνομα του - Χωρίς έγκριση μας δεν θα κρατήσει πολύ δηλώνει ο Τραμπ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:45

Το όργανο που ήταν επιφορτισμένο με την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν έχει λάβει απόφαση, δήλωσαν αρκετά σκληροπυρηνικά μέλη του καθεστώτος, χωρίς όμως να κατονομάσουν τον υποψήφιο που επελέγη.

Ένας ανώτερος κληρικός στην 88μελή Συνέλευση των Ειδικών, ο Αγιατολάχ Αχμάντ Αλάμ αλ-Χόντα, φέρεται να δήλωσε στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr: «Οι εκλογές για την ηγεσία πραγματοποιήθηκαν και ο ηγέτης έχει οριστεί».

Είπε ότι οι φήμες που προσπαθούν να παρουσιάσουν πως η Συνέλευση των Ειδικών δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση είναι «καθαρά ψέματα».

Ο Αλ-Χόντα δήλωσε ότι πλέον εναπόκειται στη Γραμματεία της Συνέλευσης, με επικεφαλής τον Αγιατολάχ Χοσεϊνί Μπουσεχρί, να ανακοινώσει την απόφαση. Ο Αγιατολάχ Χεϊνταρί, επίσης μέλος της Συνέλευσης, δήλωσε ότι έχει επιλεγεί η «καλύτερη» επιλογή, η οποία εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της Συνέλευσης των Ειδικών, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και ο «Μεγάλος Σατανάς» έχει αναφερθεί στο όνομα του ατόμου που επιλέχθηκε από τους αντιπροσώπους», πρόσθεσε ο Χεϊνταρί. Οι σκληροπυρηνικοί κληρικοί συνήθως αναφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ως «Μεγάλο Σατανά». Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν απαράδεκτο να διαδεχθεί τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή πριν από οκτώ ημέρες.

Τραμπ: Αν δεν τον εγκρίνουμε δεν θα κρατήσει πολύ

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπαινίχθηκε ότι στο στόχαστρο θα βρεθεί και ο επόμενος Ιρανός ηγέτης. Όπως δήλωσε σχετικά με τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης, ότι «κάποια στιγμή, δεν θα μείνει κανείς εκ των υποψηφίων διαδόχων και ίσως τότε το Ιράν να παραδοθεί». Σε νεότερη δήλωση του στο αμερικανικό ABC News, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο αντικαταστάτης του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, «αν δεν πάρει έγκριση από εμάς, δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ». Πρόσθεσε ότι «δεν θέλω ο κόσμος να χρειαστεί να επιστρέψει σε πέντε χρόνια και να κάνει ξανά το ίδιο πράγμα ή, ακόμα χειρότερα, να τους αφήσει να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Στο ίδιο μήκος κύματος και το Ισραήλ, που διαμηνύει προς την Τεχεράνη ότι θα καταδιώξει κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ.

Σκηνές αποκάλυψης στην Τεχεράνη

Πνιγμένη σε τοξικά νέφη είναι η ιρανική πρωτεύουσα, ύστερα από ισραηλινό χτύπημα σε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση, πλησίον της Τεχεράνης.

Κάτοικος της Τεχεράνης δήλωσε στο CNN την Κυριακή ότι η πόλη μοιάζει αποκαλυπτική μετά από νέες ισραηλινές επιθέσεις που στόχευσαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στο Ιράν και προκάλεσαν μια τεράστια πύρινη έκρηξη στην ιρανική πρωτεύουσα. «Η πόλη είναι σκοτεινή, ο ουρανός είναι μαύρος», είπε στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο. «Είναι επίσης συννεφιασμένος και σκοτεινός πέρα από αυτό, οπότε νιώθουμε σαν να πνιγόμαστε».

Όπως έγινε γνωστό, χτυπήθηκαν τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μια εγκατάσταση επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων. Από το χτύπημα τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές που κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία τους.

Η διανομή καυσίμων διεκόπη «προσωρινά» στην Τεχεράνη μετά τα πλήγματα, δήλωσε ο κυβερνήτης της πρωτεύουσας Μοχαμάντ Σαντέγ Μοταμεντιάν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Αμείωτες οι ιρανικές επιθέσεις στις χώρες του κόλπου

Οι χώρες του Κόλπου δήλωσαν σήμερα ότι αποτέλεσαν στόχο νέων ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με το Κουβέιτ να αναφέρει δύο νεκρούς και πλήγματα σε δεξαμενές καυσίμων στο αεροδρόμιό του και το Μπαχρέιν να κάνει λόγο για ζημιές σε σταθμό αφαλάτωσης.

Κατά την ένατη ημέρα του πολέμου που εξαπολύθηκε από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ κατά του Ιράν, ο οποίος προκάλεσε την ιρανική απάντηση στον Κόλπο, το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε τον θάνατο δύο συνοριοφυλάκων σήμερα, που έχασαν τη ζωή τους ενώ εκτελούσαν το καθήκον τους.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας είχε αναφέρει δύο ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους, η πρώτη κατά «ζωτικής σημασίας υποδομής» με στόχο «δεξαμενές καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ».

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ μετέδωσε στη συνέχεια ότι πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο αεροδρόμιο τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς «σοβαρούς τραυματισμούς».

Στο Μπαχρέιν, όπου ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού σήμερα το πρωί και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια πυραύλων, ένας σταθμός αφαλάτωσης επλήγη από ιρανική επίθεση με «drones», δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών στο Χ. «Η ιρανική επίθεση δεν επηρέασε τα αποθέματα νερού ή τις δυνατότητες του δικτύου», διευκρίνισαν οι αρχές.

Χθες, το Ιράν είχε δηλώσει ότι έπληξε στο Μπαχρέιν την αμερικανική βάση Ζουφάιρ, υποστηρίζοντας ότι αυτή είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για να εξαπολυθεί πλήγμα με στόχο ένα ιρανικό εργοστάσιο αφαλάτωσης.

Το Ριάντ δήλωσε σήμερα ότι αναχαίτισε 33 drones, χωρίς να αναφέρει ζημιές ή θύματα.

Μια από τις επιθέσεις αυτές με στόχο «διπλωματική συνοικία του Ριάντ απετράπη» δήλωσε μέσω Χ το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πέντε ημέρες αφότου η αμερικανική πρεσβεία χτυπήθηκε από drones στη συνοικία αυτή όπου ισχύουν αυστηρά μέτρα ασφάλειας.

Το Ριάντ και τα περίχωρά του στοχοθετήθηκαν από νωρίς σήμερα το πρωί από 26 drones, με μια άλλη επίθεση να πλήττει το πετρελαϊκό κοίτασμα της Σεϊμπάχ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο.

Το Ιράν «θα αναγκαστεί να απαντήσει» κατά των γειτονικών χωρών εάν το έδαφός τους χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις εναντίον του, προειδοποίησε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Τα ιρανικά πλήγματα στις χώρες του Κόλπου, όπου βρίσκονται σημαντικές αμερικανικές βάσεις, έχουν προκαλέσει εκεί τον θάνατο 16 ανθρώπων, εκ των οποίων οκτώ αμάχων, από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν επίσης το πρωί ότι αντιμετωπίζουν «νέα επίθεση με drones και πυραύλους από το Ιράν», σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας στο Χ.

Το Σάββατο, η περιοχή είχε ήδη πληγεί από αντίστοιχες επιθέσεις, που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου στο Ντουμπάι, που σκοτώθηκε από θραύσματα drone.

Με πληροφορίες από BBC, CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφίες @AP