SKY express: Παράταση ακύρωσης πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ έως και το Σάββατο 14 Μαρτίου

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ συνεχίζει να βρίσκεται σε αναστολή.

Παρατείνει, έως και τo Σάββατο 14 Μαρτίου, τις ακυρώσεις των προγραμματισμένων πτήσεων της προς και από το Τελ Αβίβ (TLV), η SKY express.

H εταιρεία με σημερινή νεότερη ανακοίνωσή της, ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως λόγω αναστολής της λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), ακυρώνονται έως και τo Σάββατο 14 Μαρτίου.

Επίσης γνωστοποιεί στο επιβατικό κοινό πως μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω διαθέσιμες εναλλακτικές:

1. Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/12/2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.

2. Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.

3. Ακύρωση της κράτησής και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο [email protected].

Επιπλέον, για τους επιβάτες που έχουν κράτηση από/προς Τελ Αβίβ για πτήσεις έως και 20/03/2026, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προβούν, κατόπιν επικοινωνίας στο [email protected], σε:

• Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/3/2026

• Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών