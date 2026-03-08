Ειδήσεις | Ελλάδα

Δένδιας: Ημέρα τιμής και ευγνωμοσύνης για την ανεκτίμητη συμβολή της γυναίκας σε κάθε πτυχή ζωής

Newsroom
Μήνυμα του υπ. Άμυνας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 8 Μαρτίου, ημέρα τιμής και ευγνωμοσύνης για την ανεκτίμητη συμβολή της γυναίκας σε κάθε πτυχή ζωής, στην οικογένεια και την κοινωνία.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Ιδιαίτερη αναγνώριση και σεβασμό αξίζουν οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες με υψηλό αίσθημα καθήκοντος υπηρετούν την Πατρίδα, τιμούν το εθνόσημο και στηρίζουν την οικογένεια», υπογράμμισε.

Νίκος Δένδιας
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας
