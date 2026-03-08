Δένδιας: Ημέρα τιμής και ευγνωμοσύνης για την ανεκτίμητη συμβολή της γυναίκας σε κάθε πτυχή ζωής

Μήνυμα του υπ. Άμυνας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 8 Μαρτίου, ημέρα τιμής και ευγνωμοσύνης για την ανεκτίμητη συμβολή της γυναίκας σε κάθε πτυχή ζωής, στην οικογένεια και την κοινωνία.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Ιδιαίτερη αναγνώριση και σεβασμό αξίζουν οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες με υψηλό αίσθημα καθήκοντος υπηρετούν την Πατρίδα, τιμούν το εθνόσημο και στηρίζουν την οικογένεια», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ