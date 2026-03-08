Πώς και πόσο επεκτείνεται η τουριστική σεζόν – Το γράφημα της εβδομάδας

Η επέκταση της τουριστικής σεζόν πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελεί διαχρονικό στοίχημα του ελληνικού τουρισμού.

Η επέκταση της τουριστικής σεζόν αποτελεί διαχρονικό στοίχημα του ελληνικού τουρισμού. Στοίχημα, το οποίο με αργά αλλά σταθερά βήματα φαίνεται να κερδίζεται τα τελευταία χρόνια καθώς πέρα από τα απανωτά ρεκόρ οι τουριστικές εισπράξεις δείχνουν πως κάτι αλλάζει βάση της κατανομής τους στη διάρκεια του έτους. Σημείο καμπής ήταν η πανδημία, η οποία όπως φαίνεται άλλαξε σημαντικά τις τουριστικές συνήθειες, μένει να φανεί το πως θα κινηθεί η φετινή χρονιά αλλά και το αν θα υπάρξουν αντίστοιχες αλλαγές μετά από την επίθεση στο Ιράν.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Eurobank Research που δημοσιεύτηκε στο δελτίο «7 ημέρες Οικονομία» με βάση τα στοιχεία των τουριστικών εισπράξεων, την περίοδο 2010–2019 το γ’ τρίμηνο (Ιούλιος-Αύγουστος -Σεπτέμβριος) συνεισέφερε κατά μέσο όρο το 60% των ετήσιων εσόδων, ενώ το 2025 το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 52,3%. Αντιθέτως, η βαρύτητα του β’ τριμήνου (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος) αυξήθηκε στο 28,1%, από 25,2% την προ πανδημίας περίοδο, και του δ’ τριμήνου (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος) στο 15,2%, έναντι 10,9%.

Σε μηνιαία βάση, καταγράφεται σχετική μείωση της σχετικής συμβολής των μηνών Ιουλίου–Σεπτεμβρίου και ενίσχυση της συμμετοχής των μηνών Απριλίου–Ιουνίου και Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου.

Γιατί αλλάζουν τα μερίδια

Σύμφωνα με τη Eurobank Research η διεύρυνση της κατανομής των ταξιδιωτικών εισπράξεων στη διάρκεια του έτους μπορεί να είναι αποτέλεσμα συγκυριακών αλλά και δομικών παραγόντων:

1) Οι αυξημένες τιμές, λόγω της ισχυρής μεταπανδημικής ζήτησης και των υστερόχρονων επιδράσεων της ενεργειακής κρίσης, και τα φαινόμενα υπερτουρισμού σε κάποιες περιοχές της χώρας, δημιουργούν κίνητρα στους ταξιδιώτες να αποφύγουν να επισκεφτούν την Ελλάδα στους μήνες αιχμής της τουριστικής σεζόν (π.χ. τον Αύγουστο) και να προτιμήσουν άλλες περιόδους.

2) Τα τελευταία χρόνια οι συχνοί και παρατεταμένοι καύσωνες έχουν επιπτώσεις στην εμπειρία των επισκεπτών, ειδικότερα αυτών που διαμένουν σε βόρειες χώρες με πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, οδηγώντας τους να επισκεφτούν την Ελλάδα πριν ή μετά το καλοκαίρι.

3) Η δυναμική τάση που εμφανίζει διεθνώς το τουριστικό πακέτο του city break καθιστά τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) ως προορισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.