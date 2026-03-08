Γερμανία: Οι Πράσινοι οριακά μπροστά από το CDU στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης

Ντέρμπι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις. Τρίτο το AfD. Καθίζηση διαφαίνεται για τους Σοσιαλδημοκράτες SPD.

Στις εκλογές για το κοινοβούλιο του Γερμανικού κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης, οι Πράσινοι με επικεφαλής υποψήφιο τον Τζεμ Οζντεμίρ συγκεντρώνουν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Infratest dimap, 32%. Οι Χριστιανοδημοκράτες του CDU με επικεφαλής υποψήφιο τον Μάνουελ Χάγκελ φτάνει το 29%.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Forschungsgruppe Wahlen, το αποτέλεσμα είναι ακόμη πιο οριακό: 31,5% για τους Πράσινους και 30,5% για την CDU.

Έτσι, οι Πράσινοι φαίνεται να πετυχαίνουν ένα αποτέλεσμα παρόμοια ισχυρό με εκείνο των προηγούμενων εκλογών του κρατιδίου το 2021. Τότε είχαν λάβει 32,6% και είχαν αναδείξει πρωθυπουργό του κρατιδίου τον Βίνφριντ Κρέτσμαν.

Το CDU στις προηγούμενες εκλογές είχε λάβει 24,1% των ψήφων και κυβερνούσε ως μικρότερος εταίρος στον συνασπισμό με τους Πράσινους.

Το SPD συνεχίζει την πτωτική του πορεία

Το AfD, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Σε σύγκριση με το 2021 αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά της· τότε την είχαν ψηφίσει 9,7% των ψηφοφόρων.

Το SPD, το FDP και το Κόμμα της Αριστεράς (Die Linke), σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κινδυνεύουν να μην καταφέρουν να μπουν στο κοινοβούλιο του κρατιδίου.

Έτσι οι Σοσιαλδημοκράτες συνεχίζουν την πτωτική τους τάση στη Βάδη-Βυρτεμβέργη: το 2021 είχαν λάβει 11%, ενώ στις προηγούμενες εκλογές του κρατιδίου περίπου 13%. Το σημερινό αποτέλεσμα είναι το χειρότερο στην ιστορία του κόμματος στο κρατίδιο, καθώς φαίνονται να κινούνται στο 5,5%.