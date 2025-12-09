Τσιάρας: Nα δώσουμε όλοι μαζί λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα

Δεν μπορoύν να υπάρξουν λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα εάν δεν «καθίσουν και οι δυο πλευρές στο τραπέζι» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεν μπορoύν να υπάρξουν λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα εάν δεν «καθίσουν και οι δυο πλευρές στο τραπέζι» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας καταδικάζοντας παράλληλα τις ακραίες συμπεριφορές στις κινητοποιήσεις.

Μιλώντας σε ΣΚΑΙ και OPEN ο κ. Τσιάρας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πληρωμής του Μέτρου 23 ύψους 157,5 εκατ. ευρώ σε 131.000 δικαιούχους υπογραμμίζοντας ότι «οι πληρωμές ομαλοποιούνται και ότι χθες αργά το βράδυ πληρώθηκε το Μέτρο 23», το οποίο δεν προέρχεται από «τα προσδιορισμένα χρήματα της ΚΑΠ», αλλά από πολιτική επιλογή της κυβέρνησης «να διαθέσει πόρους προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις προς τους αγρότες, διότι την περασμένη χρονιά υπήρχαν μειωμένες παραγωγές».

Έκανε λόγο για μια «μεταβατική χρονιά» και παρουσίασε το υβριδικό σύστημα πληρωμών στους βοσκότοπους, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κάνει τη σκληρή και δύσκολη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ" και ότι "έχουμε αναλάβει την ευθύνη που μας αναλογεί»

Όπως είπε, στόχος είναι «οι Έλληνες αγρότες να αισθάνονται πως τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ κατευθύνονται με διαφάνεια και δικαιοσύνη στους πραγματικούς παραγωγούς».

Για τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι «για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε θεσμοθετημένη την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης», σε αντίθεση με παλαιότερες κυβερνήσεις που «άλλοτε επέστρεφαν το 50%, άλλοτε τίποτα», ενώ για το πετρέλαιο στην αντλία, σημείωσε ότι «εφόσον είμαστε έτοιμοι τεχνολογικά για να διασφαλιστούν όλοι οι παράμετροι, τότε το ζήτημα μπορεί να μπει στο τραπέζι».

Υπενθύμισε ότι οι αγρότες «πληρώνουν 9,2 λεπτά την κιλοβατώρα» και ότι το πρόγραμμα Γαία ήταν διετούς διάρκειας, σχετικά με τη σταθερή κλειδωμένη τιμή. «Αυτό που θα κάνουμε είναι να επιχειρήσουμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα», ανέφερε. Ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε ότι «υπάρχει δυσκολία στον αγροτικό κόσμο λόγω της κλιματικής κρίσης, των πολύ χαμηλών τιμών των ελληνικών και ευρωπαϊκών προϊόντων και των καθυστερήσεων στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ που δημιούργησαν μια συνθήκη σχεδόν ασφυξίας».

Καταδίκασε τις εικόνες βίας υπογραμμίζοντας ότι «ακραίες συμπεριφορές δεν μπορεί να τις δέχεται κανείς σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία».

Εξήγησε τέλος ότι σέβεται «το δικαίωμα της διαδήλωσης και της διαμαρτυρίας», αλλά τόνισε πως «κάπου εκεί χάνεται και το δίκιο όσων θέλουν να αναδείξουν το πρόβλημά τους όταν εκδηλώνονται επιθέσεις σε αστυνομικούς».