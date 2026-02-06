Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι υποβάλλουν για πρώτη φορά - Τι ισχύει για τους 18άρηδες

Πώς θα αποκτήσουν κλειδάριθμο σε λίγα λεπτά. Ποιοι εξαιρούνται από την υποβολή δήλωσης. Ελαφρύτερα τα τεκμήρια.

Ραντεβού με την Εφορία θα πρέπει να κλείσουν για πρώτη φορά φέτος χιλιάδες φορολογούμενοι. Είναι οι νέοι και οι νέες που έκλεισαν το 18ο έτος της ηλικίας τους το 2025 και απέκτησαν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Οι συγκεκριμένοι 18άρηδες θα πρέπει να υποβάλλουν τη δική τους φορολογική δήλωση.

Οι 18άρηδες ενηλικιώνονται και φορολογικά καθώς αποκτούν την πρώτη τους επαφή με την εφορία, ενώ ακόμη και τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα οφείλουν να υποβάλουν δήλωση, εφόσον απέκτησαν έστω εισόδημα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 2025 ή κατέχουν κατοικία ή ΙΧ αυτοκίνητο που αποτελούν τεκμήριο διαβίωσης.

Τι ισχύει για τους 18αρηδες

Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος, εντός του 2025, υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν τη δική τους φορολογική δήλωση, εφόσον:

Δεν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους αλλά διαμένουν σε κατοικία στην οποία κατέχουν έστω ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κατοικία που τους παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς τους.

Κατέχουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης, όπως αυτοκίνητο.

Απέκτησαν εντός του 2025 οποιασδήποτε μορφής εισόδημα, όπως από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.

Ίδρυσαν εντός του 2025 επιχείρηση στο όνομά τους.

Προχώρησαν εντός του 2025 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος.

Είναι έγγαμοι τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Εξαιρέσεις

Οι μόνοι 18άρηδες που δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φέτος δική τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος, είναι όσοι το προηγούμενο έτος δεν είχαν καθόλου εισοδήματα, ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή εφόσον είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.

Ελαφρύτερα τα τεκμήρια

Σημειώνεται ότι τα τεκμήρια για κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν «κουρευτεί» ενώ καταργήθηκε το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα παιδιά του φορολογούμενου που έχουν δικό τους εισόδημα.

Κλειδάριθμος σε λίγα λεπτά

Οι νέοι φορολογούμενοι, για να περάσουν από την ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ προκειμένου να υποβάλουν φορολογική δήλωση θα πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη χορηγήσει αυτόματα ΑΦΜ στους νέους ηλικίας έως 18 ετών, ενώ όσοι δεν διαθέτουν κλειδάριθμο θα πρέπει να ακολουθήσουν μια ψηφιακή διαδικασία για να αποκτήσουν κωδικούς και να μπορέσουν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση.

Τα φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, υποβάλλουν αίτηση για Κλειδάριθμο αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει αίτημα για τον εαυτό του (εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο) ή για λογαριασμό άλλου φυσικού ή μη φυσικού προσώπου, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο. Με την έγκριση της αίτησης, αποστέλλεται ο κλειδάριθμος, απαραίτητο στοιχείο για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Τα βήματα για την απόκτηση Κλειδάριθμου

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του στην ψηφιακή πύλη myAADE /ΑΦΜ & Κλειδάριθμος / Κλειδάριθμος

Μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο φορολογούμενος μπορεί να παραλάβει τον κλειδάριθμο με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

Αυτόματα, με ταυτοποίηση μέσω πιστωτικού ιδρύματος και παρόχου κινητής τηλεφωνίας, χωρίς μεσολάβηση υπαλλήλου, με αποστολή του κλειδαρίθμου στο κινητό τηλέφωνο και στο email του φορολογούμενου, ή Μέσω άμεσης βιντεοκλήσης με υπάλληλο της υπηρεσίας myAADElive, ή Μέσω προγραμματισμένης βιντεοκλήσης με υπάλληλο της υπηρεσίας myAADElive, ή Μέσω προγραμματισμένου ραντεβού με φυσική παρουσία στο ΚΕΦΟΔΕ, τις ΥΦΕ ή στις ΔΟΥ.

Για να ενεργοποιήσετε τον Λογαριασμό Χρήστη (UserAccount) στο TAXIS ακολουθείτε από την εφαρμογή ΑΦΜ & Κλειδάριθμος την εξής διαδρομή: