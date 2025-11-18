Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Euroleague Basketball

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη συνάντηση το παρών έδωσε και ο Δημήτρης Φραγκάκης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής για το Final Four, το οποίο για τρη σεζόν 2025-2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται πως χθες ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον κορυφαίο Σέρβο τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς. Στη συζήτηση, στην οποία παραβρέθηκε ο αδερφός του «Νόλε», Τζόρτζε, καθώς και ο πρόεδρος της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης, Θοδωρής Γκλαβάς, οι συμμετέχοντες εστίασαν στους τρόπους ανάπτυξης και ανάδειξης του ελληνικού τένις, μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του πρώτου Hellenic Championship ATP 250.