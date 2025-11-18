Πολιτική | Ελλάδα

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Euroleague Basketball

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη συνάντηση το παρών έδωσε και ο Δημήτρης Φραγκάκης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής για το Final Four, το οποίο για τρη σεζόν 2025-2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται πως χθες ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον κορυφαίο Σέρβο τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς. Στη συζήτηση, στην οποία παραβρέθηκε ο αδερφός του «Νόλε», Τζόρτζε, καθώς και ο πρόεδρος της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης, Θοδωρής Γκλαβάς, οι συμμετέχοντες εστίασαν στους τρόπους ανάπτυξης και ανάδειξης του ελληνικού τένις, μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του πρώτου Hellenic Championship ATP 250.

Κυριάκος Μητσοτάκης
