Euroxx: Ξεκινά κάλυψη για Motor Oil με τιμή-στόχο 36,3 ευρώ και overweight

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι η Motor Oil διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 5,3x για το 2026, δηλαδή με discount 4% έναντι του κλάδου.

Κάλυψη για τη μετοχή της Motor Oil ξεκινά η Euroxx, δίνοντας σύσταση overweight και τιμή στόχο 36,3 ευρώ, η οποία υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 30%.

Η χρηματιστηριακή σχολιάζει ότι η Motor Oil είναι σε θέση να ωφεληθεί από ένα σχετικά «σφιχτό» περιβάλλον διύλισης στο φετινό β’ εξάμηνο, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι οι πρόσφατες κυρώσεις στα ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα αναμένεται να μετατρέψουν τις εισαγωγές σε μια πιο σύνθετη διαδικασία. Η Euroxx υπολογίζει τα περιθώρια διύλισης για το τρέχον έτος στα 12 δολάρια/βαρέλι, εκτιμώντας ότι σταδιακά επιστρέψουν σε πιο κανονικά επίπεδα.

Οι αναλυτές της Euroxx τονίζουν επίσης ότι ο όμιλος της Motor Oil παραμένει προσηλωμένος σε πρωτοβουλίες απανθρακοποίησης, και ότι η MORE ηγείται της ανάπτυξης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στοχεύοντας σε εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ 2,0 GW στα επόμενα πέντε χρόνια.

