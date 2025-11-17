Πόσο πλούσιος είναι ο Γιάννης Αλαφούζος

Για όλους και για όλα μίλησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Η πορεία του στη ναυτιλία. Τα ΜΜΕ στην κατοχή του. Ο στόχος για τον Παναθηναϊκό.

Για όλους και για όλα μίλησε ο Γιάννης Αλαφούζος στη ξεχωριστή συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Κυριακής. Από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τη διπλή ανάπλαση στοv Βοτανικό και τα λάθη που έγιναν στα 13 χρόνια που διοικεί το «τριφύλλι», ο μεγαλομέτοχος των «πρασίνων» εστίασε μεταξύ άλλων και στα οικονομικά, εκτιμώντας πως «τα έσοδα του γηπέδου (που ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2027) θα είναι 5-6 φορές περισσότερα από σήμερα».

Γιάννης Αλαφούζος: Εφοπλιστής και μιντιάρχης

Ωστόσο, πόσο πλούσιος είναι ο εφοπλιστής και κάτοχος διαφόρων ΜΜΕ; Σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes στις 13 Μαΐου 2024, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, δεν είναι δισεκατομμυριούχος σε ατομικό επίπεδο. Ωστόσο, το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο εκτιμά πως μαζί με τον αδερφό του, Θέμη, το net worth τους αθροιστικά υπολογίζεται σε 1,2 δισ. δολάρια.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Γιάννης Αλαφούζος ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του στη ναυτιλία και εργάστηκε για την ναυτιλιακή εταιρεία της οικογένειάς του, Glafki Maritime Company. Αργότερα ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος στην Kyklades Maritime Corporation, εταιρεία που μέχρι σήμερα παραμένει συμφερόντων του. Το 2018 ίδρυσε την ναυτιλιακή Okeanis Eco Tankers, στην οποία διετέλεσε CEO μέχρι το 2022 και σήμερα είναι πρόεδρος ενώ η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2024.

Aπό τον Δεκέμβριο του 2022, ο γιος του, Αριστείδης ανέλαβε χρέη CEO μέχρι και σήμερα, έχοντας υπηρετήσει ως Chief Operating Officer από το 2018, ενώ επί 8 έτη εργάζεται και ασχολείται με ναυλώσεις, έργα και αγοραπωλησίες πλοίων. Σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και κατέχει μεταπτυχιακό στο Ναυτιλιακό Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά από το Bayes Business School του Πανεπιστημίου City στο Λονδίνο. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Gard P. & I. LTD από το 2019.

Κατά διεθνή ΜΜΕ, ο Γ. Αλαφούζος κατέχει περί το 35% στην Okeanis, ενώ ο Θέμης Αλαφούζος διατηρεί σχεδόν το 21% μέσω της Hospitality Assets Corp. Η αξία του στόλου (Fleet Value) υπολογίζεται σε 836,9 εκατ. ευρώ, με 8 πλοία. Στον τομέα των ΜΜΕ, το 1989 ανέλαβε το ΣΚΑΪ 100.3 και εν συνεχεία ίδρυσε τον ομώνυμο τηλεοπτικό σταθμό. Υπήρξε αντιπρόεδρος και μέτοχος στην Καθημερινή ενώ σήμερα είναι πρόεδρος του ΣΚΑΪ και μέτοχος στην Feelgood Entertainment, εταιρεία διανομής κινηματογραφικών ταινιών.

Γιάννης Αλαφούζος: Τα οικονομικά του Παναθηναϊκού, πώληση και επενδυτές

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως στόχος του είναι ο Παναθηναϊκός να μπορεί κάθε χρόνο να διεκδικεί το πρωτάθλημα και να είναι οικονομικά βιώσιμος. Παραδέχθηκε πως έγινε λάθη και κακές επιλογές ενώ διεμήνυσε πως «Δεν πετάχθηκαν χρήματα από το παράθυρο. Ο Παναθηναϊκός δεν έπεσε κατηγορία. Τα χρέη ήταν μεγάλα όπως και τα έξοδα. Έγινε πρόεδρος γιατί κανένας δεν ήθελε να γίνει λόγω των χρεών που υπήρχαν. Όλα τα λεφτά δόθηκαν για να αντιμετωπιστούν τα χρέη και οι λάθος επιλογές».

Σχετικά με υποψήφιους επενδυτές, ο επικεφαλής του Παναθηναϊκού απάντησε με κατηγορηματικό τρόπο: «Υπάρχει μόνο ένας επιχειρηματίας που μας έδωσε κάποτε 1 εκατ. ευρώ και συμβάλλει κάθε χρόνο με χορηγίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και αυτός είναι ο μοναδικός που έχει κάνει κάτι», χωρίς ωστόσο να πει το όνομά του. Σύμφωνα με την έκτακτη εκπομπή των Galacticos του gazzetta.gr, ο επιχειρηματίας αυτός είναι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε και σε μία πιθανή πώληση της ομάδας, τονίζοντας πως ακόμα οι στόχοι του δεν έχουν εκπληρωθεί. Ωστόσο αν ερχόταν ένας επενδυτής αν αγοράσει την ομάδα δείχνοντας μεγάλη επιθυμία να «τρέξει» την ΠΑΕ, τότε θα έδινε τον Παναθηναϊκό, ενώ ο ίδιος μπορεί και διοικεί κατάλληλο τον σύλλογο.

«Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι για να δώσω τον Παναθηναϊκό. Παρόλα τα λάθη, έχω αποκτήσει βασικές γνώσεις και εμπειρίες που είναι δύσκολο ένας καινούργιος επενδυτής να τις αποκτήσει. Θα ήταν ατυχές να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Αν ερχόταν ένας οργανισμός που θα μπορούσε να τρέξει τον Παναθηναϊκό καλύτερα από εμένα, θα τον έδινα. Δεν είναι θέμα τιμής. Δεν ξέρω τι θα έκανα με τα χρήματα, αν θα τα έδινα στον Παναθηναϊκό» υπογράμμισε.