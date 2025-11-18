Mega deal 25 δισ. δολαρίων στην αγορά χρωμάτων

Την εξαγορά της Axalta Coating Systems ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει η ολλανδική AkzoNobel, εταιρεία στην οποία ανήκει το παγκόσμιο εμπορικό σήμα χρωμάτων υψηλής ποιότητας Dulux, σε μια συμφωνία που αναμένεται ότι θα δημιουργήσει μια συνδυασμένη εταιρεία με επιχειρηματική αξία 25 δισ. δολαρίων.

Οι μέτοχοι της AkzoNobel αναμένεται να κατέχουν το 55% του νέου ομίλου και οι επενδυτές της αμερικανικής Axalta το 45%, αρχικά διπλά εισηγμένοι στο Άμστερνταμ και τη Νέα Υόρκη, πριν μετακινηθούν σε μία μόνο εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα διευθύνεται από τον νυν διευθύνοντα σύμβουλο της AkzoNobel, Greg Poux-Guillaume, ως διευθύνοντα σύμβουλο.

Μετά την είδηση η μετοχή της Axalta Coating Systems πραγματοποιεί άλμα άνω του 7,5% πριν το άνοιγμα της Wall Street.

«Αυτή η συγχώνευση θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε τις αναπτυξιακές μας φιλοδοξίες, συνδυάζοντας εξαιρετικά συμπληρωματικές τεχνολογίες», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της AkzoNobel, Greg Poux-Guillaume.

Η νέα εταιρεία αναμένει ετήσια έσοδα 17 δισ. δολαρίων, ετήσια προσαρμοσμένα βασικά κέρδη (EBITDA) 3,3 δισ. δολαρίων και 1,5 δισ. δολάρια σε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές.

Αναμένει να επιτύχει ετήσια εξοικονόμηση κόστους ύψους 600 εκατ. δολαρίων, εκ των οποίων το 90% αναμένεται εντός των πρώτων τριών ετών μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026 με αρχές του 2027.