Ρωσία και ΗΠΑ σχεδιάζουν νέα ανταλλαγή κρατουμένων

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ συζητούν το ενδεχόμενο νέας ανταλλαγής κρατουμένων, δήλωσε ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σε συνέντευξή του στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα.

«Συναντήθηκα με Αμερικανούς αξιωματούχους και μέλη της ομάδας του (Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ (και συζητήσαμε) για κάποια ζητήματα ανθρωπιστικής φύσης, όπως ενδεχόμενες ανταλλαγές κρατουμένων πάνω στις οποίες εργάζεται η αμερικανική πλευρά», είπε ο Ντμιτρίεφ.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική πλευρά είναι ανοικτή στο ενδεχόμενο, αν και τόνισε ότι δεν επίκειται κάποια ανταλλαγή, σημείωσε ο Axios.

Νωρίτερα φέτος η κυβέρνηση Τραμπ πέτυχε την απελευθέρωση του Μαρκ Φόγκελ, ενός Αμερικανού εκπαιδευτικού και πρώην εργαζόμενου στην αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα, και της Ρωσοαμερικανίδας μπαλαρίνας Ξένια Καρελίνα.

Τον Αύγουστο του 2024 ΗΠΑ και Ρωσία πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, με 24 ανθρώπους να αφήνονται ελεύθεροι, ανάμεσά τους ο Αμερικανός δημοσιογράφος Έβαν Γκέρσκοβιτς και ο πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν.

Ο Ντμιτρίεφ συζήτησε το ενδεχόμενο νέας ανταλλαγής κρατουμένων με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τον Axios.

Η Ρωσία ελπίζει ότι μια νέα ανταλλαγή κρατουμένων με τις ΗΠΑ θα αποτελέσει ένδειξη καλής θέλησης και θα ενισχύσει τη διμερή εμπιστοσύνη, επεσήμανε το ρεπορτάζ, αν και πρόσθετε ότι ούτε ο Ντμιτρίεφ ούτε ο Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισαν ποιοι κρατούμενοι ενδεχομένως να αφεθούν ελεύθεροι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ