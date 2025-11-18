Γάζα: Ο Γκουτέρες χαιρέτισε την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του σχεδίου Τραμπ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε σημαντικό βήμα για την εδραίωση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας ενός υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ οδικού χάρτη.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε σημαντικό βήμα για την εδραίωση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας ενός υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ οδικού χάρτη.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε χθες Δευτέρα υπέρ σχεδίου απόφασης των ΗΠΑ, με το οποίο ενέκρινε το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας που προβλέπει κυρίως την ανάπτυξη πολυεθνούς δύναμης στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Τώρα είναι ζωτικής σημασίας η διπλωματική δυναμική να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα και επειγόντως απαραίτητα βήματα επί του πεδίου», επεσήμανε ο Γκουτέρες σε ανακοίνωσή του και πρόσθεσε ότι ο ΟΗΕ δεσμεύεται να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει στη Γάζα.

Παράλληλα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ σημείωσε ότι είναι σημαντικό να προχωρήσει η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου, που οδηγεί σε μια πολιτική διαδικασία για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών, ενός παλαιστινιακού και του Ισραήλ.

Στο μεταξύ υπηρεσίες του ΟΗΕ καταγγέλλουν ότι, περισσότερο από ένα μήνα αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, ακόμη δεν μπορούν να παραδώσουν επαρκή βοήθεια στη Γάζα ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστίνιων που είναι εκτοπισμένοι και έχουν υποστεί σωματικά και ψυχικά τραύματα από τον πόλεμο.

«Καταφέραμε να περάσει περισσότερη (βοήθεια), αλλά δεν επαρκεί», δήλωσε ο Ρικάρντο Πίρες, εκπρόσωπος της Unicef στη διάρκεια σημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων από τη Γενεύη.

