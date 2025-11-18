Κεφαλογιάννη: Έτος - ρεκόρ το 2025 για τον τουρισμό με αύξηση σε αφίξεις και εισπράξεις

ην ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού, η οποία συνεχίζεται και το 2025 έπειτα από δύο διαδοχικές χρονιές-ρεκόρ, ανέδειξε η υπουργός Τουρισμού.

Το στοίχημα της βιωσιμότητας του ελληνικού τουρισμού βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη με τη Shaikha Nasser Al Nowais (Σαΐχα Νάσερ αλ Νούαις), νεοεκλεγείσα γγ του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UN Tourism), κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου «REIMAGINE TOURISM 2025», το οποίο διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» στο ΚΠΙΣΝ (Φάρος), στις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Μιλώντας στο συνέδριο, η γγ του UN Tourism εστίασε στο γεγονός ότι η βιωσιμότητα είναι μία απαραίτητη συνθήκη και τόνισε ότι η Ελλάδα, σε αυτό το πλαίσιο, έχει κατορθώσει μία επιμήκυνση της σεζόν, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητα από οικονομική αλλά και περιβαλλοντική άποψη.

Την ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού, η οποία συνεχίζεται και το 2025 έπειτα από δύο διαδοχικές χρονιές-ρεκόρ, ανέδειξε η υπουργός Τουρισμού. Όπως ανέφερε η κ. Κεφαλογιάννη, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ιστορικά υψηλές επιδόσεις για το 2025, με αύξηση στις αφίξεις και ακόμη μεγαλύτερη άνοδο στις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Σε σχέση με το 2024, καταγράφεται αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση και διψήφια ποσοστιαία άνοδος στα έσοδα κατά την περίοδο εκτός της τουριστικής αιχμής, στους «πλάγιους» και χειμερινούς μήνες. «Σταδιακά η Ελλάδα γίνεται προορισμός για όλον τον χρόνο», σημείωσε η υπουργός, συμπληρώνοντας ότι αυτό ήδη ισχύει για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλους προορισμούς.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στο στρατηγικό σχέδιο για την ανάδειξη της Ελλάδας σε πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, η κ. Κεφαλογιάννη μίλησε για τις πολιτικές ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τις πρωτοβουλίες για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, ο γαστρονομικός τουρισμός και ο τουρισμός ευεξίας.

Η γγ του UN Tourism, εστιάζοντας στις προκλήσεις του παγκόσμιου τουρισμού, αναφέρθηκε στον υπερτουρισμό τονίζοντας ότι αποτελεί μεν «καλό οιωνό» καθώς δείχνει ότι το τουριστικό προϊόν έχει ζήτηση, ωστόσο πρέπει να υπάρξει σωστή διαχείριση προκειμένου να μην επηρεάζει αρνητικά την εμπειρία των ταξιδιωτών. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τοπικές κοινότητες δεν θα νοιώσουν υπό πίεση, λόγω της υπερβολικής ζήτησης», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά στην πρόοδο που πέτυχε η Ελλάδα στον τουρισμό, η ίδια εκτίμησε πως οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα επένδυσε στους ανθρώπους, βελτίωσε τις υποδομές, προστάτεψε το φυσικό περιβάλλον, τη γαστρονομία αλλά και τον πολιτισμό της, ενώ έδωσε έμφαση στη βιωσιμότητα. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι πάνω από όλα η επιτυχία του τουρισμού είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών εμπλεκόμενων μερών.

