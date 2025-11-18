Επιδοτήσεις συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ σε παραγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να μοιράσει το πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ».

Επιδοτήσεις συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ σε παραγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να μοιράσει το πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ» το οποίο πρόκειται να τρέξει το επόμενο διάστημα από το ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της δράσης το «Παράγουμε Εδώ» έχει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε τομείς με υψηλό εξωτερικό προσανατολισμό.

Αίτηση για επιδοτήσεις θα μπορούν να κάνουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 2 χρόνια λειτουργίας που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και σε κλάδους με σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού τουλάχιστον 100 χιλιάδων ευρώ.

Ενδεικτικά, στους τομείς παρέμβασης θα περιλαμβάνονται: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και υλικά, χημικά προϊόντα και πλαστικά, βασικά μέταλλα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές, βιομηχανικά μηχανήματα, μεταφορικός εξοπλισμός καθώς και καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα (ένδυση, υπόδηση, έπιπλα). Αναλυτικά, οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

ΕΣΠΑ: Τι θα επιδοτεί το «Παράγουμε Εδώ»

Ενέργειες που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνουν:

Εκσυγχρονισμό παραγωγής: Επενδύσεις σε σύγχρονο μηχανολογικό και παραγωγικό εξοπλισμό για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας.

Τεχνολογική αναβάθμιση: Υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, αυτοματισμών και ψηφιακών συστημάτων (Industry 4.0, IoT, κ.ά.) στην παραγωγική διαδικασία για μείωση κόστους και βελτίωση ποιότητας προϊόντων.

Έρευνα & Ανάπτυξη προϊόντων: Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων μέσω δραστηριοτήτων R&D, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής σε κρίσιμους τομείς και τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων προς εξαγωγή.

Πιστοποιήσεις και ποιότητα: Απόκτηση πιστοποιήσεων ποιότητας και συμμόρφωση προϊόντων με διεθνή πρότυπα (σήματα, διαπιστεύσεις), ώστε τα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνής αγοράς.

Σχεδιασμός και branding: Ανασχεδιασμός προϊόντων, βελτίωση σχεδίασης/συσκευασίας και ανάπτυξη branding για την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και της εμπορικής απήχησης τους στη διεθνή αγορά.

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού: Κάλυψη μισθολογικού κόστους εξειδικευμένου προσωπικού που συμβάλλει στην αναβάθμιση της παραγωγικής ικανότητας και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.

«Παράγουμε Εδώ»: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις επιδοτήσεις των 50 εκατ. ευρώ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά στην Ελλάδα Να έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της αναλυτικής πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης Να έχουν μία τουλάχιστον έμμισθη θέση εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Να λειτουργούν νόμιμα Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831 (OJ EL L 15.12.2023) της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων που θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση και στα αντίστοιχα παραρτήματα αυτής.

Ενδεικτικά, στην αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: