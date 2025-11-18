Πασκάλ Ντόναχιου: Παραιτείται από επικεφαλής του Eurogroup για χάρη της Παγκόσμιας Τράπεζας

O Πασκάλ Ντόναχιου πρόκειται να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας και του Προέδρου του Eurogroup για να αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην Παγκόσμια Τράπεζα,

O Πασκάλ Ντόναχιου πρόκειται να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας και του Προέδρου του Eurogroup για να αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην Παγκόσμια Τράπεζα, δήλωσε εκπρόσωπός του την Τρίτη, σε μια κίνηση που θεωρείται έκπληξη, όπως σημειώνει το Reuters.

Η παραίτησή του αναμένεται να ανακοινωθεί μετά την εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της ιρλανδικής κυβέρνησης το πρωί της Τρίτης, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Ντόναχιου υπήρξε βασικό μέλος διαδοχικών κυβερνήσεων στην Ιρλανδία και βοήθησε στην καθοδήγηση των δημόσιων οικονομικών ώστε να γίνουν από τα πιο υγιή στην Ευρώπη. Ανέλαβε για πρώτη φορά επικεφαλής οικονομικών το 2017.

Ως επικεφαλής του Eurogroup από τα μέσα του 2020, υπήρξε ένας από τους πιο εξέχοντες υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη. Είχε προταθεί ως πιθανός διάδοχος της Γενικής Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα το 2023.

Το άνοιγμα της θέσης του Eurogroup έρχεται την ώρα που οι επικεφαλής οικονομικών της ευρωζώνης πρέπει να συμφωνήσουν για έναν νέο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έναν διορισμό που σηματοδοτεί την αντικατάσταση των δύο τρίτων του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Ο Ντόναχιου, 51 ετών, επανεξελέγη πρόεδρος του Eurogroup για τα οικονομικά της ευρωζώνης για τρίτη φορά τον Ιούλιο, αποστολή του οποίου είναι να προεδρεύει των μηνιαίων συνόδων των υπουργών Οικονομικών προκειμένου να διασφαλιστεί ο συντονισμός των εθνικών οικονομικών πολιτικών. Η θητεία του ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει δυόμισι χρόνια.

Από τη θέση αυτή, ήταν μία φωνή που μετρούσε στις Βρυξέλλες, δίπλα σε εκείνες των προέδρων τριών σημαντικών θεσμών της ΕΕ --της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Επιτροπή), του Αντόνιο Κόστα (Συμβούλιο) και της Ρομπέρτα Μέτσολα (Ευρωκοινοβούλιο)-- και της επικεφαλής της διπλωματίας Κάγια Κάλας.