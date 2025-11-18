Αποκαθίσταται σταδιακά το παγκόσμιο πρόβλημα στο διαδίκτυο

Το Cloudflare είναι μια υποδομή διαδικτύου που προσφέρει πολλές από τις βασικές τεχνολογίες που τροφοδοτούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Τελευταία ενημέρωση 17:01

Αρκετές ιστοσελίδες του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, όπως το ChatGPT και το X (πρώην Twitter), σταμάτησαν να λειτουργούν εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στην Cloudflare.

Ωστόσο, οι αναφορές για προβλήματα άρχισαν σταδιακά να μειώνονται με την πάροδο της ώρας σε περίπου 600 από μια κορύφωση σχεδόν 5.000, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης προβλημάτων διαδικτύου Downdetector.

Στην τελευταία ενημέρωση στην ιστοσελίδα της εταιρείας αναφέρεται ότι «ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ακόμα προβλήματα κατά τη σύνδεση ή τη χρήση του Cloudflare dashboard» παρά την επιδιόρθωση που εφαρμόστηκε.

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε για σφάλματα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν επανέλθει στο φυσιολογικό», τονίζει.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι παρατηρήθηκε «ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας» σε μία από τις υπηρεσίες της Cloudflare, με αποτέλεσμα μέρος των υπηρεσιών που διέρχονται από το δίκτυό της να παρουσιάσουν προβλήματα. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη την αιτία της ασυνήθιστης κίνησης. Είμαστε όλοι σε ετοιμότητα για να διασφαλίσουμε ότι όλη η διαδικτυακή κίνηση εξυπηρετείται χωρίς σφάλματα», πρόσθεσε.

Η μετοχή της Cloudflare υποχωρεί πάνω από 3% στις συναλλαγές της Τρίτης στη Wall Street.

Οι επισκέπτες σε ιστότοπους όπως το X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, και ο ιστότοπος κριτικών ταινιών Letterboxd είδαν ένα μήνυμα σφάλματος που υποδείκνυε ότι τα προβλήματα του Cloudflare σήμαιναν ότι η σελίδα δεν μπορούσε να εμφανιστεί.

«Το Cloudflare γνωρίζει και διερευνά ένα πρόβλημα που ενδεχομένως επηρεάζει πολλούς πελάτες. Περισσότερες λεπτομέρειες θα παρέχονται καθώς θα γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε η εταιρεία στην πρώτη της αντίδραση μετά την εκδήλωση των προβλημάτων.

Το Cloudflare είναι μια υποδομή διαδικτύου που προσφέρει πολλές από τις βασικές τεχνολογίες που τροφοδοτούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Αυτό περιλαμβάνει εργαλεία που προστατεύουν τους ιστότοπους από κυβερνοεπιθέσεις και διασφαλίζουν ότι παραμένουν συνδεδεμένοι εν μέσω μεγάλης κίνησης, για παράδειγμα. Ως εκ τούτου, ένα ευρύ φάσμα φαινομενικά ασύνδετων ιστότοπων έπεσε λόγω του προβλήματος.