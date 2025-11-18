Οικονομία | Ελλάδα

ΤτΕ: Ταμειακό πλεόνασμα 3,92 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 60,36 δισ. ευρώ, από 55,69 δισ. ευρώ πέρυσι.

Πλεόνασμα 3,92 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, έναντι πλεονάσματος 7,04 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 60,36 δισ. ευρώ, από 55,69 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 51,51 δισ. ευρώ, από 48,45 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024.

