Παπαθανάσης: Κλειδώνει το εμβληματικό πρόγραμμα «Ανακαίνιση» – Συζητείται να ανέλθει στα 500 εκατ.

Τον Απρίλιο-Μάιο του 2026 αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση», για το οποίο η συζήτηση που γίνεται είναι να ανέλθει σε ένα ύψος 500 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ενώ νωρίτερα το πρωί ο Πρωθυπουργός καλεσμένος στο στούντιο του ΕΡΤnews, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο στεγαστικό ζήτημα και προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες για την εξομάλυνση του προβλήματος.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνει για πρώτη φορά με κοινοτικούς πόρους, καθώς μέχρι τώρα απαγορευόταν, γι’ αυτό ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι η διαπραγμάτευση του πρωθυπουργού αφορά ένα νέο πρόγραμμα εμβληματικό στην Ευρώπη.

«Αυτό είναι σε προχωρημένη συζήτηση, επομένως, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα κλειδώσει και αυτό θα δίνει τη δυνατότητα ανακαίνισης σπιτιών με ενεργειακή αναβάθμιση περίπου στο 20%. Μέχρι σήμερα οι ενεργειακές αναβαθμίσεις έπρεπε να είναι 100%. Και στη συνέχεια το υπόλοιπο περίπου 70 με 80% θα μπορεί να είναι ανακαίνιση γενική.

Η συζήτηση που γίνεται τώρα είναι να ανέλθει στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει κλειδώσει ακόμη. Είμαστε σε συζήτηση, αλλά επειδή είναι τόσο σημαντικό πρόγραμμα, καταλαβαίνετε ότι θα έχει μεγάλη απήχηση, το ζητάει η αγορά και ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα στοκ διαμερισμάτων που είναι παλαιότερο και χρειάζονται ανακαίνιση, όχι μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και η κουζίνα και το λουτρό και τα δωμάτια» ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης.

Ως προς το πώς προχωρά η εκταμίευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημείωσε τα εξής. «Τα χρήματα θα τα λάβουμε εντός του μήνα για το έκτο αίτημα και ετοιμαζόμαστε να υποβάλλουμε το έβδομο αίτημα. Έκλεισε και καταθέσαμε την αναθεώρηση και αναμένουμε την έγκρισή της. Δεν γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθεί, αλλά ξέρουμε ότι εντός Δεκεμβρίου θα εισαχθεί στο Ecofin. Επομένως, εμείς θα υποβάλλουμε το αίτημα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου για το έβδομο αίτημα πληρωμής και την ίδια στιγμή θα υποβάλλουμε και το 6ο αίτημα για το δανειακό σκέλος επειδή έχουμε τη δυνατότητα και φτάνουμε στο τέλος του 6ου αιτήματος του δανειακού σκέλους».

Σχετικά με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, σημείωσε πως το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δύο σκέλη. Έχει το σκέλος της επιδότησης, χρήματα που παίρνουμε και δεν τα επιστρέφουμε, για τα λεωφορεία, προληπτικές εξετάσεις, τα έργα υποδομής, διαδραστικοί πίνακες αλλά έχουμε και το δανειακό, όπου υπάρχει ίδιος αριθμός αιτήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων.

«Εδώ, ερχόμαστε να πούμε ότι έχουμε ένα άλλο εργαλείο, πολύ δυνατό, το οποίο είναι το ΕΣΠΑ, το οποίο χρηματοδοτεί μόνο μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το οποίο περνά τους πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας» επισήμανε.

Η προσπάθεια γίνεται στο να αποκτήσει πρόσβαση η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στα τραπεζικά ιδρύματα. «Γι’ αυτό και ερχόμαστε με τα προγράμματα αυτά από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εγγυόμαστε εμείς το 80% του δανείου προκειμένου να ανοίξει πιο εύκολα η πόρτα ή επιδοτούμε το 40% του επιτοκίου. Άνοιξε πάλι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και έχουμε συνολικά δυνατότητα 780 εκατομμύρια σε δάνεια. Επομένως ξεκίνησαν οι αιτήσεις και πάλι. Είναι ένα πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη ζήτηση που αφορά μόνο μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και μάλιστα το 80%-82% είναι επιχειρήσεις με εργαζόμενους λιγότερους από 10».

Σύμφωνα τον κ. Παπαθανάση, το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 26 και όπως είπε θα απορροφηθεί το σύνολο των χρημάτων, που συνολικά για το 2026 ανέρχεται σε 7 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Σπίτι μου 2»

Ως προς του πού θα κατευθυνθούν αυτοί οι πόροι, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε «το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» κατ’ ουσίαν έχει ανακατεύθυνση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 26. Επομένως, τι είχαμε κάνει; Είχαμε βάλει ένα όριο το 31/12 του 25, έτσι ώστε να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση και οι αιτήσεις. Έχουμε ήδη φτάσει στο 65%. Προφανώς φτάνοντας στο τέλος του Δεκεμβρίου θα προσεγγίσουμε το 80%. Πρώτον, δώσαμε μια παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στο πρόγραμμα, από 31/12 πηγαίνει 31/5, δηλαδή 5 μήνες περισσότερους, για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να υπαχθούν στο πρόγραμμα και στη συνέχεια για να γίνει η σύμβαση μεταφέρεται η ημερομηνία λήξης 31/8/26, από 30/06».

Όσο αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, αυτά αυξάνονται, όπως είπε. «Στο «Σπίτι μου 2» έτσι όπως ισχύει τώρα και αλλάζει, αυξάνεται κατά 5.000, δηλαδή ένας άγαμος τα εισοδηματικά του κριτήρια από 20.000 πηγαίνουν σε 25.000 και οι έγγαμοι από 28.000 πηγαίνουν στις 35.000 και αύξηση για κάθε παιδί πλέον όχι 4.000, αλλά 5.000. Δηλαδή μία τετραμελής οικογένεια για να γίνει κατανοητό είχε εισοδηματικό κριτήριο για να μπει στο πρόγραμμα 36.000. Τώρα πηγαίνει στις 45.000 αυτό. Επίσης στις μονογονεϊκές οικογένειες από 31.000 πηγαίνει στα 39.000. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση σημαντική για να μπορέσουν να μπουν περισσότεροι συμπολίτες μας» εξήγησε.

ΕΣΠΑ

Σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ και την ανακατανομή προγραμμάτων και έργων, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι η Ευρώπη μετά τις τελευταίες εξελίξεις έχει εισαγάγει μία σκέψη σχετικά με ανακατανομή πόρων σε αμυντικά ζητήματα, σε θέματα στέγασης και σε θέματα διαχείρισης υδάτων. «Αυτό δίνει ένα δικαίωμα να πάμε έως το 10% του προγράμματος του ΕΣΠΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να πάμε 10% σε όλα τα προγράμματα, γιατί υπάρχουν προγράμματα που έχουν ήδη προχωρήσει πολύ. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα και αυτή είναι η προσπάθεια, να μπορέσουμε να ανακατευθύνουμε κάποιους πόρους προς τα εκεί» προσέθεσε.

Σχετικά τέλος, με το Συμβούλιο για θέματα Πολιτικής Συνοχής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Βουκουρέστι, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, εξήγησε ότι για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο γίνεται όλη η συζήτηση, για το νέο Πλαίσιο 2028-2034.

«Εδώ λοιπόν, εμείς διεκδικούμε να έχουμε το ίδιο ύψος πολιτικής συνοχής, δηλαδή χρήματα τα οποία πηγαίνουν σε κοινωνικές δράσεις, ό, τι είχαμε τουλάχιστον την προηγούμενη περίοδο. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι θα πάρουμε συνολικά 50 δισεκατομμύρια. Επομένως, η διεκδίκηση έχει πιάσει τόπο, αλλά ταυτόχρονα ξεκινούν και τρία νέα ταμεία από τον Ιανουάριο του 26.

Εδώ έχουμε τρία ταμεία συνολικού προϋπολογισμού οκτώ δισεκατομμυρίων ευρώ. Αντιλαμβάνεστε είναι μισό Ταμείο Ανάκαμψης, που ξεκινάει από 1ης 1ου του 26. 4,7, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, 1,8 το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και 1,7 το ταμείο της Απανθρακοποίησης. Βλέπετε λοιπόν, υπάρχουν τα εργαλεία. Και το πιο σημαντικό, είναι ότι πλέον με τη δημοσιονομική δυνατότητα που έχει το κράτος ξεκινά ένα νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης από την πρώτη Ιανουαρίου του 26, το οποίο, αυτό που ξεκίνησε το 21 είχε ύψος 10 δισεκατομμυρίων. Αυτό που ξεκινά τώρα το 26 έχει 16 δισεκατομμύρια. Και κρατάμε και άλλα 5 δις από το προηγούμενο. Είναι πολύ σημαντικό. Το 21 δεν το κρατούσαμε αυτό. Ήταν όλα μέσα στον ίδιο κουβά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Να πούμε ότι το θετικό είναι ότι η δημοσιότητα που είχαμε χθες σχετικά με την φθινοπωρινή οικονομική πρόβλεψη για το 25 είναι πολύ θετική. Το ίδιο ισχύει και για το 26 και πρέπει να συγκρίνουμε την ελληνική οικονομία σε σχέση με την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Να κρατήσουμε ότι παραμένει ισχυρή και διατηρήσιμη η ανάπτυξη και βεβαίως εμείς μέσα από την ορθή δημοσιονομική πορεία μας έχουμε και τους πόρους αυτούς που είπα τώρα, τους εθνικούς πόρους που θα στηρίξουν την ανάπτυξη» τόνισε καταλήγοντας ο κ. Παπαθανάσης.