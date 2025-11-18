Τσιάρας στην ΕΕ: Ισχυρή ελληνική παρέμβαση για τη νέα ΚΑΠ και κρίσιμες ευρωπαϊκές πολιτικές

Η ΕΕ χρειάζεται μία εμπορική πολιτική που συνδυάζει φιλοδοξία με ρεαλισμό και προστατεύει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα

Κομβικό εργαλείο για τη διατήρηση του γεωργικού εισοδήματος, τη στήριξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, χαρακτήρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεών του στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AGRIFISH).

Παράλληλα, ο Έλληνας ΥπΑΑΤ χαιρέτισε την προσπάθεια της Επιτροπής να κατευθύνει τους πόρους προς τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, επισημαίνοντας ότι αυτή η στόχευση ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ΚΑΠ. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι οι μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, που αποτελούν τον κανόνα στη χώρα μας, προστατεύονται ούτως ή άλλως από το υφιστάμενο πλαίσιο.

Επίσης, τόνισε ότι τα ποσά που εξοικονομούνται μέσω της φθίνουσας στήριξης και του ανώτατου ορίου πρέπει να παραμένουν εντός της ΚΑΠ και να κατευθύνονται σε τομείς προτεραιότητας, όπως:

Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς

Καλλιέργειες κρίσιμες για την επισιτιστική ασφάλεια

Νέους γεωργούς και ανανέωση γενεών

Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η κατάργηση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης καθιστά επιτακτική την ανάγκη για πραγματική απλοποίηση στη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ. «Για εμάς, είναι σαφές ότι θα διατηρηθεί τουλάχιστον σταθερό το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων, ότι θα εξασφαλιστούν επαρκείς και δεσμευμένοι πόροι για την αγροτική ανάπτυξη και τις επενδύσεις και ότι κρίσιμες υποδομές, όπως η άρδευση και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ΚΑΠ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέφρασε την ανησυχία του για τη μείωση της χρηματοδότησης, επισημαίνοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη ενέχει τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης της αγροτικής ανάπτυξης. «Η Ελλάδα πιστεύει ότι η ΚΑΠ, μετά το 2027, πρέπει να παραμείνει μια πραγματικά κοινή, ισχυρή και δίκαιη πολιτική, ικανή να εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια, να στηρίζει το εισόδημα των γεωργών, να κρατά ζωντανές τις αγροτικές περιοχές και να κάνει πράξη την υπόσχεση ότι κανένας γεωργός και καμία περιφέρεια δεν θα μείνει πίσω», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι η ΕΕ χρειάζεται μία εμπορική πολιτική που συνδυάζει φιλοδοξία με ρεαλισμό και προστατεύει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε τρία σημεία στην προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων σε όλες τις διαπραγματεύσεις.

Σχετικά με την αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στήριξε τη δήλωση επτά κρατών-μελών και ζήτησε την ταχεία έναρξη της αναθεώρησής της για μία πιο σύγχρονη και βιώσιμη πολιτική που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παράκτιων κοινοτήτων.