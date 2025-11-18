Χρέη στην Εφορία: Στο σφυρί ακριβά ακίνητα οφειλετών - Η λίστα της ΑΑΔΕ

Διαμερίσματα, μονοκατοικίες μέχρι και οικόπεδα και επαγγελματικά ακίνητα εκατομμυρίων ευρώ βγαίνουν σε πλειστηριασμό. Κλιμακώνεται η πίεση στους οφειλέτες με ραβασάκια, διασταυρώσεις και στοχευμένους ελέγχους για περιουσία εντός και εκτός Ελλάδας.

Ανεβάζει ταχύτητα η ΑΑΔΕ στο μέτωπο της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενεργοποιώντας όλα τα όπλα που διαθέτει στο οπλοστάσιο της.

Μετά τα μαζικά ειδοποιητήρια του καλοκαιριού και την περιορισμένη ανταπόκριση των οφειλετών και κυρίως των μεγαλοοφειλετών στις 24 και 48 δόσεις της πάγιας ρύθμισης, η ΑΑΔΕ στρέφεται πλέον στο έσχατο μέσο πίεσης, που δεν είναι άλλο από τους πλειστηριασμούς ακινήτων.

Το ηλεκτρονικό «σφυρί» χτυπά πλέον με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα. Στη σχετική λίστα εμφανίζονται ακίνητα κάθε κατηγορίας. Από μικρές αποθήκες και διαμερίσματα έως πολυτελείς μεζονέτες, επαγγελματικά ακίνητα και μεγάλα οικόπεδα σε ακίνητα - φιλέτα. Οι τιμές εκκίνησης ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φτάνουν έως και τα 3,8 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας το εύρος των οφειλών.

Μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου 2026 έχουν ήδη δρομολογηθεί πάνω από 30 πλειστηριασμοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων αφορούν οφειλέτες που έχουν αφήσει μεγάλα «φέσια» στο Δημόσιο.

Από Μύκονο έως Βουλιαγμένη

Μεταξύ των πλειστηριασμών που έχουν δρομολογηθεί για το επόμενο διάστημα ξεχωρίζουν ακριβά ακίνητα όπως:

Μεζονέτα 175 τ.μ και γκαράζ 24,75 τ.μ στη Μύκονο με τιμή πρώτης προσφοράς που αγγίζει τα 3.880.000 ευρώ.

Διαμέρισμα 215 τ.μ., σε κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.207 τ.μ. στη Βουλιαγμένη με τιμή εκκίνησης 1.265.900 ευρώ.

Οικόπεδο 780,89 τ.μ. με οικοδομή 641,10 τ.μ. υπόγειο και 542,35 τ.μ. ισόγειο, στη Νέα Ιωνία με τιμή εκκίνησης 3,18 εκ. ευρώ.

Επαγγελματικό ακίνητο 1.300 τ.μ. στη λεωφόρο Μεσογείων στο Χαλάνδρι με τιμή εκκίνησης άνω των 2 εκατ. ευρώ

Διαμέρισμα 80,50 τ.μ στο Περιστέρι με τιμή εκκίνησης 126.000 ευρώ.

Κατοικία 49,50 τ.μ. με 26,30 τ.μ. υπόγειο στο Χαλκούτσι Ωρωπού με πρώτη προσφορά 91.000 ευρώ.

Βιομηχανικά κτίρια 95 τ.μ., 228 τ.μ. και 302 τ.μ με οικόπεδο 1.334,94 τ.μ στο Αιγάλεω με τιμή πρώτης προσφοράς 40.000 ευρώ.

Κατάστημα 132 τ.μ. σε οικόπεδο 367,32 τ.μ στη Νέα Ιωνία με τιμή εκκίνησης 127.200 ευρώ.

Ραβασάκια, διασταυρώσεις και έλεγχοι περιουσίας

Η ΑΑΔΕ «τρέχει» παράλληλα διασταυρώσεις και ελέγχους εστιάζοντας σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητη περιουσία, εταιρικές συμμετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Όπου εντοπίζει περιουσιακά στοιχεία για τους οφειλέτες προχωρά άμεσα η διαδικασία κατάσχεσης ή δρομολογείται πλειστηριασμός. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διερεύνηση περιουσίας στο εξωτερικό, μέσω διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες φορολογικές αρχές.

Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν ξεπεράσει τα 111,6 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των οφειλετών με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ συνεχίζει να αυξάνεται. Μόνο στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν στα 5,7 δισ. ευρώ.