Χριστούγεννα σε τρεις υπέροχες καστροπολιτείες της Ελλάδας

Μονεμβασιά, Ναύπακτος και Ιωάννινα μάς παρασύρουν σε ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα στα εντυπωσιακά κάστρα τους και μας εμπνέουν για χριστουγεννιάτικες αποδράσεις.

Μια υπέροχη ιδέα για χριστουγεννιάτικες αποδράσεις αποτελούν και οι καστροπολιτείες της χώρας μας. Εντυπωσιακά κάστρα και τείχη, λαβύρινθοι από λιθόστρωτα καλντερίμια, παλάτια, αρχοντικά και εκκλησίες προσφέρουν ένα ατμοσφαιρικό και ρομαντικό σκηνικό για να ζήσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Αυτή τη φορά περιηγούμαστε σε τρεις καστροπολιτείες της ηπειρωτικής Ελλάδας που ξεχωρίζουν για την ομορφιά και τη μεγαλοπρέπεια τους.

Μονεμβασιά, Ναύπακτος και Ιωάννινα μάς προσκαλούν για μια βόλτα στη δική τους εποχή και μας εμπνέουν για γιορτινές αποδράσεις.