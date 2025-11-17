Πολιτική | Ελλάδα

Ο Κ. Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Μέγαρο Μαξίμου

Συνάντηση για το μέλλον του ελληνικού τένις πραγματοποιήθηκε σήμερα (17/11) απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον κορυφαίο Σέρβο τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στη συζήτηση, στην οποία παραβρέθηκε ο αδερφός του «Νόλε», Τζόρτζε, καθώς και ο πρόεδρος της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης, Θοδωρής Γκλαβάς, οι συμμετέχοντες εστίασαν στους τρόπους ανάπτυξης και ανάδειξης του ελληνικού τένις, μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του πρώτου Hellenic Championship ATP 250.

Η ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη:

«Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά.

Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250».

Κυριάκος Μητσοτάκης
Αθλητισμός
