Η Κομισιόν προωθεί σχέδιο για την ενίσχυση των αμυντικών τεχνολογιών

Στο σχέδιο, η Κομισιόν αναφέρει ότι ο σύγχρονος πόλεμος αναδιαμορφώνεται από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, των αυτόνομων συστημάτων και των κβαντικών τεχνολογιών στις στρατιωτικές δυνατότητες.

Μία νέα πρωτοβουλία για να βοηθήσει την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της αγοράς καινοτόμων αμυντικών τεχνολογιών ετοιμάζεται να προτείνει η Κομισιόν, με βάση ένα προσχέδιο εγγράφου που περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Ευρώπη προσπαθεί να ενισχύσει την άμυνά της λόγω των ανησυχιών για τις αυξανόμενες απειλές από την Ρωσία μετά και την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022 και την αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον της Αμερικανικής παρουσίας στην Γηραιά Ήπειρο.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ένα από τα μαθήματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι η σημασία της χρήσης νέων τεχνολογιών στην άμυνα, αλλά οι ευρωπαϊκές εταιρείες -ιδίως οι μικρές και μικρομεσαίες- συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όταν προσπαθούν να αναπτύξουν και να εμπορευτούν καινοτόμες λύσεις σε μεγάλη κλίμακα.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, αναμένεται να παρουσιάσει έναν χάρτη για την μεταμόρφωση της αμυντικής βιομηχανίας την Τετάρτη, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών που μπορούν να βελτιώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ευρώπης.

«Η Ευρώπη πρέπει να μάθει από την Ουκρανία. Η ανάπτυξη και η υιοθέτηση ανατρεπτικών τεχνολογιών δεν πρέπει πλέον να είναι μία πολιτική που είναι καλό να έχουμε», σημειώνει η Κομισιόν.

Επιπλέον, στο σχέδιο που ενδεχομένως να υποστεί αλλαγές, η Κομισιόν λέει ότι θα δημοσιεύσει στις αρχές του 2026 μία πρόταση για μία πρωτοβουλία που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δοκιμάζουν και να βελτιώνουν νέες τεχνολογίες, με στόχο να μετατρέπουν τα έργα σε αμυντικά προϊόντα έτοιμα για πώληση πιο γρήγορα. Ωστόσο, δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος της χρηματοδότησης για το κάθε έργο.

Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης τρόπους με τους οποίους τα διάφορα κράτη μέλη θα μπορούν να αναγνωρίζουν αμοιβαία τις πιστοποιήσεις τους στον τομέα των αμυντικών τεχνολογιών, θα βοηθήσει τις εταιρείες να έχουν πρόσβαση στις ερευνητικές εγκαταστάσεις της ΕΕ και θα ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ να διαθέσουν τουλάχιστον το 10% των προϋπολογισμών τους για όπλα σε αναδυόμενες και επαναστατικές τεχνολογίες, σύμφωνα με το σχέδιο οδικού χάρτη.

Προηγουμένως, η Κομισιόν έχει ανακοινώσει ότι από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σχεδιάζει να συμβάλει στη δημιουργία ενός ταμείου ύψους έως 1 δισ. ευρώ για την παροχή κεφαλαίων ανάπτυξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας.