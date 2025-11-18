Πολωνία: Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πιθανόν πίσω από την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή

Όλα δείχνουν πως οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες παράγγειλαν τη δολιοφθορά στους πολωνικούς σιδηροδρόμους που προκάλεσε ζημιές σε σιδηροδρομική γραμμή σε διαδρομή προς την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Ειδικών Υπηρεσιών.

Όλα δείχνουν πως οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες παράγγειλαν τη δολιοφθορά στους πολωνικούς σιδηροδρόμους που προκάλεσε ζημιές σε σιδηροδρομική γραμμή σε διαδρομή προς την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Ειδικών Υπηρεσιών.

Είναι η πρώτη φορά που αξιωματούχος των πολωνικών υπηρεσιών ασφαλείας δημοσιοποιεί υποψίες ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την έκρηξη, την οποία ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ αποκάλεσε «άνευ προηγουμένου πράξη δολιοφθοράς».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την έρευνα για το συμβάν, ο εκπρόσωπος Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές «εξασφαλίζουν στοιχεία, συγκεντρώνουν πληροφορίες και επαληθεύουν πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα».

«Έχετε κατά νου ότι εκείνοι που παράγγειλαν (τη δολιοφθορά) --και όλα δείχνουν ότι αυτοί είναι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες-- θα ήθελαν πάρα πολύ να ξέρουν προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι δράσεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών εσωτερικής ασφάλειας», είπε.

Η κυβέρνηση πραγματοποίησε έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας σήμερα το πρωί με τη συμμετοχή στρατιωτικών διοικητών, επικεφαλής υπηρεσιών και εκπροσώπου του προέδρου σχετικά με την ύποπτη επίθεση.

Οι αρμοδιότητες του υπουργού Ειδικών Υπηρεσιών περιλαμβάνουν τις μυστικές υπηρεσίες, την αντικατασκοπεία και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ