Jefferies: Αυξάνει στα €4,25 την τιμή-στόχο για Eurobank

Ο οίκος επισημαίνει ότι το φετινό γ’ τρίμηνο ήταν ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο για την Eurobank και ενσωματώνει στις εκτιμήσεις του την εξαγορά της Eurolife.

Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Eurobank στα 4,25 ευρώ, από 4,15 ευρώ προηγουμένως, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 23%, προχώρησαν οι αναλυτές της Jefferies, διατηρώντας σύσταση «buy».

Ο οίκος επισημαίνει ότι το φετινό γ’ τρίμηνο ήταν ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο για την Eurobank, ενώ ενσωματώνει στις εκτιμήσεις του την εξαγορά της Eurolife, γεγονός που φέρνει την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) της τράπεζας στο 17%.

Οι αναλυτές της Jefferies επισημαίνουν ότι η εξαγορά αυτή διευρύνει περαιτέρω το επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank, και αναθεωρούν ανοδικά κατά 5% τις εκτιμήσεις τους για τα καθαρά της κέρδη. Όπως εξηγούν, η ενσωμάτωση της εξαγοράς της Eurolife (περίπου 100 εκατ. ευρώ ενίσχυση στα κέρδη προ φόρων προ συνεργειών), οδηγεί σε αύξηση περίπου 12% στα εκτιμώμενα έσοδα από προμήθειες στα επόμενα έτη.

Σύμφωνα με τη Jefferies, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται με dsicount περίπου 10% σε όρους P/E έναντι του κλάδου και στο 1,1x P/TBV για το 2027.

Στο εννεάμηνο του 2025 η Eurobank κατέγραψε αύξηση δανείων 3,3 δισ. ευρώ (1,1 δισ. στο γ’ τρίμηνο) έναντι στόχου 4 δισ. για το σύνολο του έτους, με το δ’ τρίμηνο να είναι, ιστορικά, εποχικά ισχυρότερο, σχολιάζουν οι αναλυτές της Jefferies, εκτιμώντας ότι η τράπεζας βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του ετήσιου στόχου της.

Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές διανομές προς τους μετόχους, η Jefferies επισημαίνει ότι η διοίκηση της Eurobank τις τοποθετεί μεταξύ 50% και 60%.