Ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων λόγω Ταμείου Ανάκαμψης - Κρίσιμοι οι επόμενοι μήνες

Οι πληρωμές του TAA ξεπέρασαν τον στόχο του οκταμήνου κατά 1,97 δισ. ευρώ. Όμως, το ΠΔΕ βρίσκεται πίσω και μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να σπάσουν τα κοντέρ στις δημόσιες επενδύσεις.

Γκάζι έχουν πατήσει οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν τα σχετικά έργα και ορόσημα, όπως φαίνεται και από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανακοινώθηκαν χθες από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου οι σχετικές δαπάνες έφθασαν τα 4,554 δισ. ευρώ, υπερδιπλάσιες από τα 2,046 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Η υπέρβαση έναντι του στόχου του οκταμήνου έφτασε τα 1,972 δισ. ευρώ, ενώ σε οκτώ μήνες οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασαν το 93% όσων είχαν δαπανηθεί ολόκληρο το 2025. Η επιτάχυνση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό με την εκπνοή της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου στις 31 Αυγούστου.

Την ίδια περίοδο, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κινήθηκαν αντίστροφα. Στο οκτάμηνο διαμορφώθηκαν σε 4,484 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 511 εκατ. ευρώ ή 10,2% σε σχέση με πέρυσι και κατά 573 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον στόχο του κρατικού προϋπολογισμού.

Σε κάθε περίπτωση τα ποσά των κρατικών επενδυτικών δαπανών κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ. Αθροιστικά, από ΠΔΕ και ΤΑΑ δαπανήθηκαν 9,038 δισ. ευρώ έναντι 7,041 δισ. ευρώ πέρυσι. Κατέγραψαν δηλαδή μια αύξηση 28,4%, με τη συνολική επενδυτική δαπάνη να τρέχει 1,399 δισ. ευρώ πάνω από τον προγραμματισμό του οκταμήνου.

To δύσκολο τετράμηνο

Οι κρατικές επενδυτικές δαπάνες πάτησαν γκάζι ειδικά στο ΤΑΑ αλλά κρίσιμο είναι το υπόλοιπο τετράμηνο μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να υλοποιηθούν περί τα 7,192 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 9,5 δισ. ευρώ από ΠΔΕ. Συνολικά, δηλαδή, θα πρέπει να δαπανηθούν 16,692 δισ. ευρώ.

Στους οκτώ μήνες του έτους έχει εκτελεστεί το 54,1% των κρατικών επενδυτικών δαπανών. Απομένουν 7,654 δισ. ευρώ για το τελευταίο τετράμηνο, ποσό που αντιστοιχεί στο 85% όσων δαπανήθηκαν στο πρώτο οκτάμηνο, με το ΠΔΕ να έχει καλύψει το 47,2% του ετήσιου στόχου του και το ΤΑΑ το 63,3%.

Πιστοποιήσεις, έλεγχοι και το τελικό αίτημα

Η πορεία των δαπανών συνδέεται άμεσα με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης. Το όγδοο αίτημα πληρωμής των επιχορηγήσεων και το έβδομο δανείων, που καλύπτουν 49 ορόσημα και στόχους και αντιστοιχούν σε 4,5 δισ. ευρώ, βρίσκονται υπό αξιολόγηση από τις Βρυξέλλες. Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβληθούν το ένατο και τελευταίο αίτημα επιχορηγήσεων και το όγδοο των δανείων, με 123 ορόσημα και στόχους για να εισρεύσουν στη χώρα τα τελευταία 6,7 δισ. ευρώ.

Αυτή τη στιγμή, όπως δήλωσε πρόσφατα στο insider.gr ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, γίνονται οι πιστοποιήσεις και οι έλεγχοι των οροσήμων. «Αντιλαμβάνεστε επομένως πως οι πιστοποιήσεις και οι έλεγχοι που θα γίνουν μέσα σε αυτόν τον μήνα, ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε το αίτημα στα τέλη Σεπτεμβρίου, είναι εξαιρετικά κρίσιμοι», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός.

Η υπέρβαση των συνολικών δαπανών που σημειώθηκε στο οκτάμηνο προέρχεται εξ ολοκλήρου από το επενδυτικό σκέλος. Ο τακτικός προϋπολογισμός κινήθηκε 204 εκατ. ευρώ κάτω από τον προγραμματισμό, με τις μεταβιβάσεις προς τον ΕΟΠΥΥ να φτάνουν τα 1.544 εκατ. ευρώ, προς τον ΟΠΕΚΑ τα 1.842 εκατ. ευρώ, τη φαρμακευτική δαπάνη τα 915 εκατ. ευρώ, τις επιδοτήσεις συγκοινωνιακού έργου τα 300 εκατ. ευρώ και τις έκτακτες ενεργειακές δαπάνες τα 800 εκατ. ευρώ.

Πάνω από τους στόχους τα φορολογικά έσοδα

Την ίδια στιγμή τα φορολογικά έσοδα συνεχίζουν να ξεπερνούν τους στόχους. Στο οκτάμηνο τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 49,527 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,008 δισ. ευρώ ή 6,5% σε ετήσια βάση. Αν αφαιρεθούν οι δύο έκτακτες εισπράξεις του Ιανουαρίου, ο ΦΠΑ 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και τα 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό, διαμορφώνονται σε 49,086 δισ. ευρώ και υπερβαίνουν κατά 1,399 δισ. ευρώ ή 2,9% τον στόχο του προϋπολογισμού. Μόνο τον Αύγουστο έφτασαν τα 6,733 δισ. ευρώ, 409 εκατ. ευρώ ή 6,5% υψηλότερα από τον στόχο για τον μήνα. Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 6,101 δισ. ευρώ, 442 εκατ. ευρώ πάνω από τον προγραμματισμό, κυρίως εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ για την Εγνατία.

Το ταμειακό ισοζύγιο του προϋπολογισμού κατέγραψε στο οκτάμηνο έλλειμμα 508 εκατ. ευρώ από πλεόνασμα 1,964 δισ. ευρώ πέρυσι, καθώς οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν σε 51,825 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,331 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το πρωτογενές αποτέλεσμα παρέμεινε πλεονασματικό κατά 6,500 δισ. ευρώ, 1,511 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο, αλλά χαμηλότερα από το περσινό πλεόνασμα των 8,499 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟΟ, αν εξαιρεθούν ετεροχρονισμοί πληρωμών 573 εκατ. ευρώ και μεταβιβάσεων 618 εκατ. ευρώ, η υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος έναντι του στόχου περιορίζεται σε 185 εκατ. ευρώ.