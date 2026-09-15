ΟΗΕ: Η επιδημία του Έμπολα παραμένει τεράστιας κλίμακας, δεν έχει ακόμη κορυφωθεί

Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών δήλωσαν σήμερα ότι οι προσπάθειες ελέγχου της επιδημίας του ιού Έμπολα στο ανατολικό Κονγκό έχουν αρχίσει να φέρνουν αποτελέσματα, αλλά τόνισαν ότι η επιδημία παραμένει "τεράστιας κλίμακας" και ότι θα χρειαστούν μήνες για να τεθεί υπό έλεγχο.

Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών δήλωσαν σήμερα ότι οι προσπάθειες ελέγχου της επιδημίας του ιού Έμπολα στο ανατολικό Κονγκό έχουν αρχίσει να φέρνουν αποτελέσματα, αλλά τόνισαν ότι η επιδημία παραμένει «τεράστιας κλίμακας» και ότι θα χρειαστούν μήνες για να τεθεί υπό έλεγχο.

"Παραμένει μια φονική και τεράστιας κλίμακας επιδημία. Υπάρχουν κάποιοι τομείς προόδου, ωστόσο σε άλλους τομείς, εξακολουθούμε να βλέπουμε αύξηση των κρουσμάτων", δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη ο Ζιλιέν Αρνίς, ο ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για τον Έμπολα.

Ερωτηθείς σχετικά με τις πληροφορίες ότι η επιδημία έχει φθάσει σε σημείο καμπής, ο Ολιβιέ λε Πολέν του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας απάντησε: «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε με βεβαιότητα ότι περάσαμε μια κορύφωση».

Η επιδημία είναι η δεύτερη πιο φονική που έχει καταγραφεί στα χρονικά, μετά από μια στη Δυτική Αφρική που διήρκησε από το 2014 ως το 2016.

Το Σάββατο ο υπουργός Υγείας του Κονγκό Σάμιουελ Ρότζερ Καμπά είπε ότι υπάρχουν «ενθαρρυντικά στοιχεία» στη μάχη κατά του Έμπολα έπειτα από «την κορύφωση που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου» και ότι «η μετάδοση (του ιού) μειώνεται σταδιακά».

Ο ίδιος τόνισε ότι καθημερινά τα νέα κρούσματα είχαν περιοριστεί από τα 120 περίπου «στη διάρκεια της κορύφωσης της επιδημίας» στα περίπου 80 και ότι 10 από τις 62 πληγείσες υγειονομικές ζώνες δεν έχουν καταγράψει νέα κρούσματα εδώ και περισσότερες από 22 ημέρες.

«Για μένα αυτά τα στοιχεία αποτελούν θετική ένδειξη. Δείχνουν ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται επί του πεδίου φέρνουν αποτελέσματα και ότι η στρατηγική αντιμετώπισης που έχουμε υιοθετήσει έχει αρχίσει να κάμπτει την καμπύλη μετάδοσης. Ωστόσο, θα πρέπει να παραμείνουμε σε πλήρη κινητοποίηση. Ενώ αυτά τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, δεν θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε χαλάρωση της επιφυλακής μας», κατέληξε.

Έχουν καταγραφεί 7.258 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 3.510 θάνατοι σε επτά επαρχίες, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ