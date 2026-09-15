Πιέσεις στον χρυσό από ομόλογα και δολάριο

Οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια την Τετάρτη όπου θεωρείται προεξοφλημένη μία αύξηση κατά 0,25% στο εύρος 3,75%-4%.

Απώλειες σημείωσε την Τρίτη η τιμή του χρυσού με πιέσεις από το ισχυρό δολάριο και τις υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, ενώ η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων.

Στην αγορά spot, ο χρυσός βρέθηκε χαμηλότερα κατά 0,1% στα 4.293,29 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού σημείωσαν πτώση 0,4% στα 4.332,8 δολάρια ανά ουγγιά.

«Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας ενισχύουν τον πληθωρισμό. Ο υψηλός πληθωρισμός μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια. Αυτό δεν είναι θετικό για το χρυσό... ο χρυσός βρίσκεται σε μια φάση περιορισμένης διακύμανσης. Θα μπορούσε μάλιστα να υποστεί περαιτέρω πτώση αν τα επιτόκια συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά», δήλωσε ο Ντάνιελ Παβιλόνις, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς στη StoneX.

Οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια την Τετάρτη όπου θεωρείται προεξοφλημένη μία αύξηση κατά 0,25% στο εύρος 3,75%-4%.

«Πιστεύω ότι πολλοί φόβοι για αύξηση των επιτοκίων έχουν ήδη ενσωματωθεί στις τιμές... Εξαρτάται πραγματικά από το τι θα πει η Fed για τη συνέχεια. Θα συνεχίσουν να αυξάνουν τα επιτόκια; Θα παρακολουθήσουν την κατάσταση; Συνολικά, δεν είναι καλό για το χρυσό», πρόσθεσε ο Pavilonis.

Παράλληλα, το δολάριο ενισχύθηκε καθιστώντας τον χρυσό ακριβότερο για κατόχους άλλων νομισμάτων ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι ενισχύθηκε κατά 0,3% στα 63,41 δολάρια, η πλατίνα σημείωσε άνοδο 0,7% στα 1.772,32 δολάρια, ενώ το παλλάδιο πρόσθεσε 0,1% στα 1.294,14 δολάρια.