Γερουλάνος: Χαμένη ευκαιρία για τη χώρα το Ταμείο Ανάκαμψης - Πώς μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο

«Καθαρή αποτυχία» οι εκπτώσεις ή απεντάξεις σε 2 στα 3 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για διαβούλευση με τους παραγωγούς φορείς για τα έργα που θα γίνουν και για τον συντονισμό με άλλες πολιτικές.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί πλέον μία χαμένη ευκαιρία για τη χώρα», διαμηνύει ο Παύλος Γερουλάνος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και υπεύθυνος ΚΤΕ Ταμείου Ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε συνέντευξή του στο Insider, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Δίνει έμφαση στο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο όπως επισημαίνει, δεν μπόρεσε να αλλάξει γιατί τα έργα δεν σχεδιάστηκαν σωστά από την Κυβέρνηση. Στο πεδίο της υλοποίησης εξηγεί πως 2 στα 3 έργα τα οποία προγραμματίστηκαν υπέστησαν εκπτώσεις ή απεντάχθηκαν τελείως, κάτι που ορίζει «μία καθαρή αποτυχία».

Επίσης, αναλύει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για διαβούλευση των χρηματοδοτικών πακέτων με τους παραγωγικούς φορείς αλλά και τον συντονισμό τους με τις άλλες πολιτικές, ώστε οι στόχοι που θα εισαχθούν τοπικά, να υλοποιούνται και να υποστηρίζονται από όλους». Εξήγησε πως «αυτή η διαφορά μπορεί πραγματικά να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, αλλάζοντας το παραγωγικό μοντέλο της κάθε περιοχής».

Όλη η συνέντευξη

Αναλυτικά, ο κ. Γερουλάνος, κάνοντας έναν απολογισμό αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης που ολοκληρώθηκε στο τέλος Αυγούστου, σχολίασε πως «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί πλέον μία χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Αυτό συνέβη διότι ο σχεδιασμός ήταν κακός: αντί να γίνει ανοιχτός σχεδιασμός με όλους τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, ο σχεδιασμός έγινε πίσω από κλειστές πόρτες μόνο από κυβερνητικούς.

Επιπλέον, τα έργα τα οποία εντάχθηκαν δεν είχαν σχεδιαστεί σωστά, άρα δεν βοήθησαν στο να αλλάξουμε πραγματικά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας όπως είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Έτσι, το τελικό αποτύπωμά τους ήταν πάρα πολύ μικρό.

Επιπροσθέτως, παρότι ο σχεδιασμός έγινε αποκλειστικά από την κυβέρνηση, 2 στα 3 έργα τα οποία προγραμματίστηκαν υπέστησαν εκπτώσεις ή απεντάχθηκαν τελείως. Αυτό δείχνει ότι εκτός από κακό σχεδιασμό ήταν κακή και η υλοποίηση. Για μία κυβέρνηση η οποία αυτοαποκαλούσε τον εαυτό της ως «η κυβέρνηση των άριστων», θα έλεγε κανείς ότι η επίδοση αυτή - με εκπτώσεις και απεντάξεις σε 2 στα 3 έργα - είναι μία καθαρή αποτυχία.

Στο ερώτημα τι θα έκανε διαφορετικά στο πεδίο του Ταμείου Ανάκαμψης ο κ. Γερουλάνος υπογράμμισε πως «το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευθεί ότι τα χρηματοδοτικά πακέτα πρώτα από όλα θα τα συζητάει με τους παραγωγικούς φορείς, έτσι ώστε να μπαίνουν τοπικές προτεραιότητες που μπορεί να κάνουν πραγματική διαφορά στις τοπικές κοινωνίες. Επίσης τα χρήματα θα συνεργάζονται ή θα συντονίζονται με τη δημόσια περιουσία, τα φορολογικά κίνητρα μιας κυβέρνησης και το τραπεζικό σύστημα, έτσι ώστε η στόχοι που θα εισαχθούν τοπικά, να υλοποιούνται από όλους και να υποστηρίζονται από όλους». Δήλωσε καταλήγοντας πως «αυτή η διαφορά μπορεί πραγματικά να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, αλλάζοντας το παραγωγικό μοντέλο της κάθε περιοχής».