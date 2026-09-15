Ρωσία: Οι ΗΠΑ αψηφούν τις συνέπειες μιας ένοπλης σύγκρουσης στο διάστημα

Επεσήμανε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών όπλων σε τροχιά θέτει σε κίνδυνο τις προοπτικές εξερεύνησης του διαστήματος.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σήμερα πως η παραδοχή από τις ΗΠΑ ότι έχουν αναπτύξει οπλικά συστήματα σε τροχιά καταδεικνύει ότι η Ουάσινγκτον αψηφά τις συνέπειες μιας τέτοιας ένοπλης σύγκρουσης και αντιπροσωπεύει απειλή για τις δραστηριότητες στο διάστημα.

«Επιδιώκοντας ιδιοτελή συμφέροντα, η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να αψηφήσει πλήρως τις καταστροφικές για την ανθρωπότητα συνέπειες μιας ένοπλης σύγκρουσης σε τροχιά», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Επεσήμανε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών όπλων σε τροχιά θέτει σε κίνδυνο τις προοπτικές εξερεύνησης του διαστήματος και προειδοποίησε για «κολοσσιαίους κινδύνους» που απειλούν δραστηριότητες από τις οποίες εξαρτάται η ευημερία των πολιτών.

Ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Τρόι Μάινκ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον έχει θέσει σε τροχιά «όπλα ελέγχου του διαστήματος, ικανά να υπερασπιστούν τις ένοπλες δυνάμεις από οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια». Ήταν η πιο σαφής παραδοχή από αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη αμερικανικών οπλικών συστημάτων στο διάστημα, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με τη Ρωσία και την Κίνα.

Η Ζαχάροβα έκανε λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της διεθνούς κοινής γνώμης από τις επιθετικές επιδιώξεις των ΗΠΑ στο διάστημα, ενώ απέρριψε ως «εξωφρενικές» τις κατηγορίες ότι η Ρωσία αναπτύσσει οπλικά συστήματα εναντίον δορυφόρων. Ανέφερε επίσης ότι τον επόμενο μήνα θα παρουσιαστούν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχέδια ψηφισμάτων, στη σύνταξη των οποίων συμμετείχε η Ρωσία, που αφορούν την απαγόρευση ανάπτυξης όπλων στο διάστημα.