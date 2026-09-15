Απώλειες στη Wall Street με φόντο πετρέλαιο, ομόλογα και στο βάθος... Fed

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου άγγιξε υψηλό 19 ετών (από το 2007) στο 5,041%.

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street καθώς οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα. Πλέον, οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στην απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια, όπου θεωρείται σχεδόν προεξοφλημένη μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος 3,75%-4%.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διολίσθησε 328,09 μονάδες ή 0,63% στις 52.093 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημείωσε απώλειες 0,45% στις 7.585 μονάδες. Ο τεχνολογιικός Nasdaq αποδυναμώθηκε 0,78% στις 25.981 μονάδες.

Οι τεχνολογικές μετοχές που δέχθηκαν πιέσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση έκαναν μία προσπάθεια ανάκαμψης με την Coherent να σημειώνει άνοδο 1%, ενώ η AMD και η Qualcomm ενισχύθηκαν 2% και 5% αντίστοιχα.

«Οι επενδυτές αρχίζουν επιτέλους να αντιλαμβάνονται τις ανησυχίες», δήλωσε η Melissa Brown, παγκόσμια επικεφαλής έρευνας επενδυτικών αποφάσεων στη SimCorp. Εκτός από το γεγονός ότι το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια και ότι ο πληθωρισμός παραμένει «επίμονα υψηλός», πρόσθεσε ότι η τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι «κάνει τον κόσμο να δίνει ιδιαίτερη προσοχή».

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου άγγιξε υψηλό 19 ετών (από το 2007) στο 5,041%, καθώς εντάθηκε το κύμα ρευστοποιήσεων στους τίτλους των ΗΠΑ ενόψει της απόφασης της Fed για τα επιτόκια την Τετάρτη, καθώς το ενεργειακό ράλι, η διόγκωση του χρέους των ΗΠΑ και οι πιέσεις στις τιμές επιμένουν.

Σύμφωνα με το CNBC Fed Survey, το 86% των συμμετεχόντων εκτιμά πλέον ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια, από μόλις 46% έναν μήνα νωρίτερα. Μάλιστα, το 55% προβλέπει περισσότερες από μία αυξήσεις, ενώ περίπου ένας στους τρεις αναμένει τρεις ή και περισσότερες.

Από τον περασμένο μήνα, οι τιμές των καυσίμων εκτινάχθηκαν, ο πληθωρισμός δεν υποχώρησε όσο αναμενόταν και ο πρόεδρος της Fed εκφώνησε μία ομιλία με αρκετά αυστηρό τόνο στο Τζάκσον Χολ, κάνοντας τους αναλυτές να θεωρούν πλέον ότι ο πληθωρισμός δεν είναι αποκλειστικά ενεργειακό φαινόμενο.