Γκέιτς: Η εξάλειψη της ιλαράς δεν είναι πλέον εφικτή λόγω της διστακτικότητας έναντι των εμβολίων

Η διστακτικότητα έναντι των εμβολίων που παρατηρείται στις πλούσιες χώρες σημαίνει ότι η εξάλειψη της ιλαράς ως παγκόσμιας απειλής για τη δημόσια υγεία δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγμή, εκτίμησε ο Μπιλ Γκέιτς σε συνέντευξή του στο Reuters.

Η διστακτικότητα έναντι των εμβολίων που παρατηρείται στις πλούσιες χώρες σημαίνει ότι η εξάλειψη της ιλαράς ως παγκόσμιας απειλής για τη δημόσια υγεία δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγμή, εκτίμησε ο Μπιλ Γκέιτς σε συνέντευξή του στο Reuters.

Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft και φιλάνθρωπος δήλωσε ότι η εξάλειψη της ιλαράς, μιας από τις πιο μολυσματικές παιδικές ασθένειες παγκοσμίως η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία, ήταν μέχρι πρότινος ένας από τους στόχους του ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς που εργάζεται για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ασθενειών.

Όμως πλέον αυτό δεν ισχύει λόγω της αυξημένη διστακτικότητας έναντι των εμβολίων που παρατηρείται σε πλουσιότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, ο υπουργός Υγείας των οποίων Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ δηλώνει ανοικτά τον σκεπτικισμό του αναφορικά με το θέμα.

«Κάποια στιγμή το ίδρυμα ήθελε να εξαλείψει την ιλαρά, αλλά η διστακτικότητα έναντι των εμβολίων στις πλούσιες χώρες σημαίνει ότι αυτό δεν περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο των στόχων μας», σημείωσε ο Γκέιτς. «Πιστεύω ότι είναι τραγικό».

Αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς

Ο ιός της ιλαράς σκότωνε περίπου 2 εκατομμύρια παιδιά ετησίως προτού βρεθεί εμβόλιο για την ασθένεια τη δεκαετία του 1960. Σήμερα περίπου 100.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο, κυρίως σε χώρες όπου συγκρούσεις ή δυσκολίες στον εφοδιασμό δυσχεραίνουν τις εκστρατείες εμβολιασμού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επισημάνει ότι το ποσοστό εμβολιασμού κατά της ιλαράς θα πρέπει να είναι άνω του 95% προκειμένου να αποφεύγονται ξεσπάσματα της ασθένειας. Όμως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων της ιλαράς και σε περιοχές που είχαν ξεχάσει την ασθένεια, όπως οι ΗΠΑ ή η Ευρώπη, καθώς μειώνονται τα ποσοστά εμβολιασμού.

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι η διστακτικότητα έναντι των εμβολίων τουλάχιστον δεν έχει εξαπλωθεί σε πιο φτωχές χώρες, όπου η ιλαρά μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο θανατηφόρα σε σχέση με τις πλούσιες χώρες, λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού υποσιτισμού και των κενών στην υγειονομική περίθαλψη.

«Πάντα υπάρχει η ανησυχία ότι, αν υπάρχουν άνθρωποι που αμφιβάλλουν στις ΗΠΑ, αυτό θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο», σχολίασε. «Αλλά δεν έχουμε παρατηρήσει αύξηση στη διστακτικότητα έναντι των εμβολίων σε χώρες όπου δραστηριοποιείται το ίδρυμα», πρόσθεσε.

Νέος θάνατος στην Πενσιλβάνια

Στο μεταξύ μία γυναίκα πέθανε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στη Πενσιλβάνια των ΗΠΑ λόγω επιπλοκών από την ιλαρά.

Στην πολιτεία αυτή έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας αυτής και ως την Παρασκευή το πολιτειακό υπουργείο Υγείας είχε επιβεβαιώσει 676 κρούσματα ιλαράς από την αρχή του έτους και 124 νοσηλείες λόγω επιπλοκών.

Οι πρώτοι δύο θάνατοι από την ιλαρά ανακοινώθηκαν στην Πενσιλβάνια στις 25 Αυγούστου. Ωστόσο ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ζήτησε από τον νέο διευθυντή του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) να τους αφαιρέσει από τον επίσημο απολογισμό της υπηρεσίας για τους θανάτους από ιλαρά, αφού αμφισβήτησε ότι η ασθένεια συνέβαλε στον θάνατο των δύο ασθενών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ