Reuters: Οι βασικοί υποψήφιοι για τη διαδοχή της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Αν και η θητεία της Λαγκάρντ εκτείνεται έως τον Οκτώβριο του 2027, οι φήμες περί πρόωρης παραίτησής της επιμένουν για το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους.

Τον πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, ενδέχεται να στηρίξει η Γαλλία για να διαδεχθεί τη Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στο πλαίσιο μίας συμφωνίας βάσει της οποίας θα επιλεγόταν Γάλλος υποψήφιος για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Αν και η θητεία της Λαγκάρντ εκτείνεται έως τον Οκτώβριο του 2027, οι φήμες περί πρόωρης παραίτησής της επιμένουν για το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους.

Ακολουθούν τα πρόσωπα που θεωρούνται βασικοί υποψήφιοι για την προεδρία της ΕΚΤ, σύμφωνα με το Reuters.

Κλάας Κνοτ

Ο Κνοτ, οικονομολόγος με εξειδίκευση στη νομισματική πολιτική, έχει υπηρετήσει δύο πλήρεις θητείες στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας (2011-2025) και από τότε έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του σε συμβουλευτικό ρόλο ή στην προώθηση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία της ΕΚΤ.

Η 14ετής θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους: μία περίοδο ανοιχτής εχθρότητας στα μέτρα τόνωσης της οικονομίας που προωθούσε ο τότε πρόεδρος Μάριο Ντράγκι, και μία περίοδο απόλυτης σύμπνοιας με την Κριστίν Λαγκάρντ που τον διαδέχθηκε το 2019.

Θεωρείται υπέρμαχος της αυστηρής νομισματικής πολιτικής και ανέλαβε καθήκοντα σε μία ταραγμένη περίοδο όπου η Ευρωζώνη βίωνε μία σειρά κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στο μέτωπο του χρέους που απειλούσαν να τη διαλύσουν εντελώς. Αν και αρχικά είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τη δέσμευση του Ντράγκι να κάνει «ό,τι χρειαστεί» για τη διάσωση του ευρώ, τελικά άλλαξε στάση και χαρακτήρισε την κίνηση αυτή καθοριστική στιγμή.

Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια ήρθε σε ανοιχτή σύγκρουση μαζί του, όταν η ΕΚΤ δρομολόγησε μία τεράστια προσπάθεια τόνωσης της οικονομίας για την αναζοπύρωση του πληθωρισμού, ο οποίος για όλη τη διάρκεια της δεκαετίας παρέμενε κάτω από το στόχο του 2%.

Αρχικά, η κριτική περιοριζόταν σε ιδιωτικές συζητήσεις, αλλά βγήκε πλήρως στο φως στα τέλη του 2019 όταν ο Ντράγκι προώθησε ένα νέο πρόγραμμα τόνωσης παρά την αντίθεση του ενός τρίτου των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, σε μία πρωτοφανή ρήξη για ένα συλλογικό όργανο που συνήθως λαμβάνει αποφάσεις ομόφωνα.

Στη θητεία της Λαγκάρντ, ο Κνοτ ευθυγραμμίστηκε εκ νέου με την κοινή γραμμή, παρόλο που εξαρχής τασσόταν υπέρ μιας πιο αυστηρής πολιτικής ως απάντηση στην ιστορική έξαρση του πληθωρισμού το 2022.

Από το 2021, ο Κνοτ διετέλεσε επίσης πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board), ενός παγκόσμιου οργάνου αρμόδιου για την παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών πιέσεων και τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής.

Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος

Ο ντε Κος, θεωρείται υποστηρικτής πιο ήπιας νομισματικής πολιτικής, ηγείται από το 2025 της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), του παγκόσμιου φορέα των κεντρικών τραπεζών.

Επίσης, έχει διατελέσει Διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας για εξαετή θητεία, από το 2018 έως το 2024, μια ταραχώδη περίοδο που ξεκίνησε με εξαιρετικά χαμηλό πληθωρισμό, για να ακολουθήσουν η πανδημία και ένας ιστορικός κύκλος αυξήσεων των επιτοκίων με στόχο τον περιορισμό του καλπάζοντος πληθωρισμού.

Ο ντε Κος υπηρέτησε επίσης ως επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας της Ισπανίας, προχωρώντας στη σπάνια κίνηση μετάβασης από το στελεχιακό δυναμικό σε ρόλο χάραξης πολιτικής, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επιτυχία του στην αναβάθμιση του ερευνητικού έργου της τράπεζας.

Οι συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως έναν ρεαλιστή οικονομολόγο ο οποίος τεκμηριώνει πάντα τις απόψεις του με πληθώρα στοιχείων και δεδομένων, αποφεύγει τα δόγματα και διακρίνεται για το ομαδικό του πνεύμα.

Νωρίτερα φέτος, όταν ορισμένοι από τους κορυφαίους κεντρικούς τραπεζίτες παγκοσμίως τάχθηκαν ανοιχτά υπέρ του Τζερόμ Πάουελ -τότε Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed)- απέναντι σε πολιτικές πιέσεις, ο ντε Κος φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό της πρωτοβουλίας.

Ο Ντε Κος απέκτησε επίσης διεθνή αναγνωρισιμότητα όταν διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, του σημαντικότερου παγκόσμιου φόρουμ που είναι αφιερωμένο στην παρακολούθηση και την εναρμόνιση των τραπεζικών κανόνων.

Γιοακίμ Νάγκελ

Ως επικεφαλής της Bundesbank από το 2022, ο Νάγκελ έχει αλλάξει ριζικά τη σχέση της Γερμανίας με την ΕΚΤ.

Ενώ ο προκάτοχός του, Γενς Βάιντμαν, βρισκόταν επί χρόνια σε ανοιχτή σύγκρουση με την ΕΚΤ υπό τον Μάριο Ντράγκι, ο Νάγκελ έχει μετριάσει τη ρητορική του και έχει ευθυγραμμιστεί με τη γενικότερη γραμμή, παρόλο που παραμένει υποστηρικτής μιας σχετικά αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Συνάδελφοί του αναφέρουν ότι ο Νάγκελ διατυπώνει σαφώς τις «κόκκινες γραμμές» του, αλλά είναι σε θέση να συμβιβαστεί σε άλλα ζητήματα, ενώ δεν έχει αντιταχθεί σε καμία βασική απόφαση πολιτικής κατά τη διάρκεια της θητείας του - μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις συγκρούσεις που χαρακτήριζαν τη θητεία των προκατόχων του.

Έχει επίσης υποστηρίξει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων, ένα εγχείρημα στο οποίο το Βερολίνο αντιτασσόταν επί μακρόν, φοβούμενο ότι ο Γερμανός φορολογούμενος θα έπρεπε να επωμιστεί το κόστος της οικονομικής ανευθυνότητας άλλων.

Ο Νάγκελ έχει υπερασπιστεί σθεναρά την ανεξαρτησία της ΕΚΤ, έχει αντικρούσει την πολιτική κριτική που ασκείται στην τράπεζα και πρόσφατα υποστήριξε ότι ορισμένες από τις προτάσεις του ακροδεξιού κόμματος AfD ήταν αντιπαραγωγικές και θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τους επενδυτές.

Ως μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, ο Νάγκελ κατείχε προηγουμένως ανώτερες θέσεις στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και στον όμιλο KfW.

Νάντια Καλβίνιο

Η Καλβίνιο, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δεν έχει εκφράσει ποτέ δημόσια ενδιαφέρον για τη θέση στην ΕΚΤ, ωστόσο το όνομά της αναφέρεται κατά καιρούς σε ιδιωτικές συζητήσεις.

Είναι γνωστή ως δεινή ομιλήτρια και ως αμείλικτη αλλά αποτελεσματική - ιδιότητες καθοριστικής σημασίας για τη διοίκηση ενός μεγάλου οργανισμού και ενός Διοικητικού Συμβουλίου 27 μελών, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν συνηθίσει να κατέχουν ηγετικές θέσεις στις δικές τους κεντρικές τράπεζες.

Αν και η Καλβίνιο δεν είναι οικονομολόγος με εξειδίκευση στη νομισματική πολιτική, η περίπτωση της Λαγκάρντ έχει αποδείξει ότι αυτό δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Το φύλο της ενδέχεται επίσης να λειτουργήσει υπέρ της, δεδομένου ότι στο Συμβούλιο συμμετέχουν μόνο δύο γυναίκες, οι οποίες πρόκειται να αποχωρήσουν εντός του επόμενου έτους.