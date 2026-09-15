Κοντόπουλος: «Η ελληνική κεφαλαιαγορά επέστρεψε στον διεθνή επενδυτικό χάρτη»

Από την πλευρά του ο Stéphane Boujnah, CEO and Chairman of the Managing Board, Euronext αναφέρθηκε στη νέα εποχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την ένταξή του στη Euronext.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 συμπληρώνονται 150 χρόνια από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενός θεσμού που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής ιστορίας της χώρας και έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, η Euronext Athens διοργάνωσε απόψε, παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης και της αγοράς, μια επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορική διαδρομή και τη διαχρονική προσφορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη ενός νέου ευρωπαϊκού κεφαλαίου ως μέλος της Euronext.

Την επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον διεθνή επενδυτικό χάρτη ανέδειξε σε ομιλία του ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος τονίζοντας ότι συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των αγορών με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως ως προς την απόδοση του Γενικού Δείκτη τα τελευταία πέντε χρόνια, καταγράφοντας θετική απόδοση για έκτη συνεχόμενη χρονιά το 2026 και σημειώνοντας συνολική άνοδο 231% από το τέλος του 2020. Η συμμετοχή των διεθνών επενδυτών έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τους ξένους επενδυτές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της ημερήσιας συναλλακτικής δραστηριότητας το 2026. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς πλέον υπερβαίνει το 75% του ΑΕΠ της Ελλάδας, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας και αντανακλώντας τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

«Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά είναι κάτι περισσότερο από απλοί αριθμοί» ανέφερε ο κ. Κοντόπουλος και συμπλήρωσε: «Μας λένε κάτι θεμελιώδες για το πώς έχει αλλάξει η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον απλώς μια ιστορία ανάκαμψης. Είναι μια ιστορία ευκαιριών, ανάπτυξης και επιστροφής της εμπιστοσύνης. Και το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει διαδραματίσει και συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε αυτό το νέο κεφάλαιο, εργαζόμενο για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής αγοράς, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητάς της και τη δημιουργία ισχυρότερων διασυνδέσεων μεταξύ των ελληνικών εταιρειών και των διεθνών επενδυτών».

Μιλώντας στην εκδήλωση ο κ. Κοντόπουλος σημείωσε: «Ο στόχος μας ήταν ξεκάθαρος: να καταστήσουμε την ελληνική κεφαλαιαγορά πιο εξωστρεφή, πιο ανταγωνιστική και πιο ελκυστική για εταιρείες και επενδυτές από όλο τον κόσμο. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, όμως, η αναγνώριση της προόδου της ελληνικής αγοράς αποτυπώνεται πλέον στην επιστροφή της στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών από όλους τους κορυφαίους διεθνείς οίκους ταξινόμησης αγορών».

Παράλληλα, πρόθεσε ότι μέσα στον μήνα που διανύουμε, η ελληνική αγορά εισέρχεται και επίσημα στις ανεπτυγμένες αγορές για τρεις από τους τέσσερις μεγάλους διεθνείς οίκους — τους STOXX, FTSE Russell και S&P Dow Jones Indices - ενώ η μετάβαση αυτή θα ολοκληρωθεί και τυπικά τον Μάιο του επόμενου έτους με την αντίστοιχη μετάταξη από την MSCI. «Ουσιαστικά, πρόκειται για την κορύφωση μιας πορείας αναβάθμισης που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από συστηματική προσπάθεια και στρατηγικές επιλογές και αντανακλά τη συνολικότερη πρόοδο, τη θεσμική ωρίμανση και την ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς» υπογράμμισε ο κ. Κοντόπουλος.

Από την πλευρά του ο Stéphane Boujnah, CEO and Chairman of the Managing Board, Euronext αναφέρθηκε στη νέα εποχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την ένταξή του στη Euronext. Όπως σημείωσε, η Αθήνα αποκτά ευρύτερη πρόσβαση σε επενδυτές, διεθνή προβολή και νέες δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική κεφαλαιαγορά εισέρχεται σε μια νέα φάση, με ανανεωμένη διεθνή προβολή, αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών και ενισχυμένο ρόλο των κεφαλαιαγορών στη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, προσέθεσε ότι οι ελληνικές εταιρείες αποκτούν ολοένα και πιο εξωστρεφή χαρακτήρα, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους και θέτουν υψηλότερους στόχους ανάπτυξης, στρεφόμενες στις κεφαλαιαγορές για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής τους πορείας.

Ήδη αυτή η δυναμική αποτυπώνεται στην αγορά. Συγκεκριμένα, το 2026, τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω εκδόσεων μετοχών στο Euronext Athens ανήλθαν σε 8 δισ. ευρώ κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, ποσό αυξημένο κατά περισσότερο από 200% σε σχέση με τη συνολική δραστηριότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω εκδόσεων μετοχών που καταγράφηκε το 2025.

Επίσης, η εισαγωγή της Safe Bulkers τον Ιούνιο, η επικείμενη εισαγωγή της Star Bulk Carriers Corp., οι δύο πρώτες ναυτιλιακές εταιρείες που εισάγονται στο Euronext Athens, σε συνδυασμό με την έκδοση ομολόγου της Seanergy, καταδεικνύουν ότι η αγορά αρχίζει να αποκτά ουσιαστική δυναμική σε κλάδους που είναι θεμελιώδους σημασίας για την ελληνική οικονομία. «Πρόκειται για σαφείς ενδείξεις μιας αγοράς που αποκτά δυναμική και μιας Αθήνας που συνδέεται με την Ευρώπη ακριβώς στην κατάλληλη χρονική συγκυρία. Γιατί η ευκαιρία ξεπερνά τα όρια της ελληνικής αγοράς» τόνισε ο κ. Boujnah.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ