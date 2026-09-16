Το Ριάντ κατηγορεί τους Χούθι για επίθεση με drone κατά της Μέκκας - Διαψεύδει η Ανσαραλά

Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε «νότια της Μέκκας», διευκρίνισε η Σαουδική Αραβία.

Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία που επενέβη το 2015 στον πόλεμο στην Υεμένη υποστηρίζοντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την Ανσαραλά της Υεμένης -σιιτικό κίνημα γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι-, που πρόσκειται στο Ιράν, ότι επιτέθηκε με drone εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, κάτι που διέψευσε η παράταξη ανταρτών.

Χθες Τρίτη, «η βασιλική δύναμη αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισε και κατέστρεψε εχθρικό drone που εξαπολύθηκε από την παραστρατιωτική τρομοκρατική οργάνωση των Χούθι, προτού εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της ιερής πόλης της Μέκκας», τόνισε η συμμαχία σε ανακοίνωσή της. Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε «νότια της Μέκκας», διευκρίνισε.

Ο εκπρόσωπός της, ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι, κατήγγειλε στην ανακοίνωσή του τις «επονείδιστες» προσπάθειες «της παραστρατιωτικής οργάνωσης και των συμμάχων της να διαταράξουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα και να θέσουν σε κίνδυνο» τους προσκυνητές και τους πολίτες της Μέκκας.

«Οι κατηγορίες για την υποτιθέμενη στοχοποίηση της Μέκκας είναι τετριμμένο ψέμα, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και δεν ξεγελά πλέον κανέναν», αντέταξε μέσω X ο Χαζμ αλ Ασάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Ανσαραλά.

Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) καταδίκασε «τις ειδεχθείς επιθέσεις που διαπράχτηκαν από την οργάνωση Χούθι εναντίον της πόλης της Μέκκας και της περιοχής της Μεδίνας, καθώς και τη συνεχιζόμενη επίθεσή της εναντίον του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας», με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Οι επιθέσεις αυτές «συλούν την ιερότητα των δυο ιερών τόπων και των ισλαμικών τεμενών τους και προκαλούν τα αισθήματα των μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο διεθνής οργανισμός στην ανακοίνωση.

Χθες οι σαουδαραβικές αρχές κήρυξαν για κάποια ώρα συναγερμούς για αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε τομείς του νότου, στα σύνορα με την Υεμένη, ο ένας από τους οποίους αφορούσε τη Μέκκα -για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου στην περιφέρεια.

Η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο τον Ιούλιο, με φόντο την ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.

Στις αρχές του μήνα, το κίνημα, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, προχώρησε σε ευρείας κλίμακας έφοδο και κυρίευσε όλα τα δυτικά παράλια της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που του δίνουν τον έλεγχο του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο εκπρόσωπος της Ανσαραλά για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια από την πλευρά του ανέφερε ότι οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις τελευταίες 24 ώρες «52 αεροπορικές επιδρομές» εναντίον «πολιτικών υποδομών» σε διάφορες επαρχίες και υποσχέθηκε ότι τα πλήγματα, που έχουν ξεπεράσει τα 300 σε πέντε ημέρες κατ’ αυτόν, δεν θα μείνουν «αναπάντητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ