Πολιτική | Ελλάδα

ΥΠΕΞ: «Η Δημοκρατία κατευθυντήρια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΥΠΕΞ: «Η Δημοκρατία κατευθυντήρια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Οι δημοκρατικές αρχές εξακολουθούν να διαμορφώνουν την πολυμερή δράση της Ελλάδας και τη συμβολή της στις διεθνείς προσπάθειες για την προάσπιση της παγκόσμιας ειρήνης.

Την ακλόνητη προσήλωση της Ελλάδας στην προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, των θεσμών και του κράτους δικαίου υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας.

Σε μήνυμά του, το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι η Δημοκρατία αποτελεί κατευθυντήρια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της θητείας της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Όπως τονίζει, οι δημοκρατικές αρχές εξακολουθούν να διαμορφώνουν την πολυμερή δράση της Ελλάδας και τη συμβολή της στις διεθνείς προσπάθειες για την προάσπιση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας.

«Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας, η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την ακλόνητη προσήλωσή της στην υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών και θεσμών, καθώς και του κράτους δικαίου», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τι αλλάζει στο επίδομα ανεργίας από το 2027 - Το σχέδιο της ΔΥΠΑ και η νέα κλίμακα της επιδότησης

Κτηματολόγιο: Νέα διαδικασία από 18 Σεπτεμβρίου για διορθώσεις ακινήτων - Τι θα ισχύει για τετραγωνικά και όρια

Οι 20 πλουσιότεροι ιδιοκτήτες ομάδων στις ΗΠΑ το 2026

tags:
Υπουργείο Εξωτερικών
Δημοκρατία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider