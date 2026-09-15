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Ζελένσκι και Μακρόν θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ

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Ζελένσκι και Μακρόν θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ
Πηγή: Associated Press - Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Εμανουέλ Μακρόν
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«Ο Εμανουέλ κι εγώ συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο εγγύς μέλλον, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», ενημέρωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ύστερα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Μακρόν, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συζήτησε με τον πρόεδρο της Γαλλίας σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες που έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του Κιέβου για την στήριξη του Παρισιού.

«Ο Εμανουέλ κι εγώ συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στο εγγύς μέλλον, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», ενημέρωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Εμανουέλ Μακρόν
Ουκρανία
Γαλλία
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