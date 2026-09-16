Στο πατρικό μέχρι τα 31 οι Έλληνες - Το γράφημα της Eurostat

Μόνο στην Κροατία μένουν περισσότερο σπίτι τους οι νέοι (31,5 έτη). Ισοπαλία Ελλάδας - Κροατίας (30,9 έτη). Τι δείχνουν τα στοιχεία.

Σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση της Κροατίας (31,5 έτη) τα παιδιά δεν αργούν τόσο πολύ να φύγουν από το σπίτι, όσο στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, οι νέοι αναχωρούν για τη δική τους κατοικία στα 30,9 έτη με το μέσο όρο της ΕΕ να βρίσκεται στα 26,3 έτη. Το ίδιο ποσοστό ισχύει και στη Σλοβακία.

Η «καθυστέρηση» αυτή συνδέεται, σύμφωνα με την εξήγηση που συνοδεύει τα στοιχεία της Eurostat, με διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και με το ποσοστό απασχόλησης το οποίο στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα πανευρωπαϊκά πάρα τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών.

Προφανώς, συνδέεται και με άλλους παράγοντες όπως το κόστος στέγασης και γενικότερα το χαμηλό πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Η «ψαλίδα» στην Ελλάδα αυξάνεται με τη μέση ηλικία στα 28 έτη πριν τη δημοσιονομική κρίση. Τα 30 τα «έπιασε» το 2021…

Αναλυτικά η Eurostat αναφέρει πως το 2025, οι νέοι στην ΕΕ εγκατέλειψαν την πατρική τους κατοικία σε μέση ηλικία 26,3 ετών, σημειώνοντας ελαφρά άνοδο σε σχέση με τα 26,2 έτη του 2024. Από το 2002, η μέση αυτή ηλικία παρέμεινε κοντά στα 26 έτη.

Υψηλές μέσες ηλικίες και στην Ισπανία και την Ιταλία (και στις δύο είναι τα 30,2 έτη). Αντιθέτως, οι χαμηλότερες μέσες ηλικίες καταγράφηκαν στη Φινλανδία (21,4 έτη), στη Δανία (21,8 έτη) και στην Εσθονία και τη Λιθουανία (και στις δύο περιπτώσεις 22,7 έτη).

Παράλληλα, το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ για τους νέους ηλικίας 20-29 ετών ανερχόταν στο 65,5%.

Στις περισσότερες χώρες όπου η ηλικία κατά την οποία οι νέοι εγκαταλείπουν την πατρική εστία είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης για τις ηλικίες 20-29 ετών είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Για παράδειγμα, σε χώρες όπου οι νέοι τείνουν να εγκαταλείπουν την πατρική εστία νωρίτερα, όπως οι Κάτω Χώρες, η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία, το ποσοστό απασχόλησης των νέων τείνει να είναι υψηλότερο.

Στις χώρες όπου οι νέοι εγκαταλείπουν την πατρική εστία αργότερα, όπως η Ελλάδα, η Κροατία, η Ισπανία και η Ιταλία, το ποσοστό απασχόλησης ήταν χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.