ΗΠΑ: Στα 38 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν

O πόλεμος αναμένεται να ενισχύσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% τους πρώτους τρεις μήνες του 2027.

Ο εξάμηνος πλέον πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισ. δολάρια, ενώ το ποσό αναμένεται να αυξάνεται κατά 3 δισ. τον μήνα, σύμφωνα με έκθεση του ανεξάρτητου γραφείου προϋπολογισμού του Κογκρέσου, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά τρόπους να τερματίσει τη σύγκρουση ώστε να τεθούν ξανά σε λειτουργία τα Στενά του Ορμούζ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα που κατέγραψαν τις δαπάνες έως την 1η Αυγούστου, ο πόλεμος αναμένεται να ενισχύσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% τους πρώτους τρεις μήνες του 2027.

Το αυξανόμενο κόστος έχει επιβαρύνει τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ και έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών ενέργειας, προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της χώρας να ανταποκριθεί σε άλλες πιθανές συγκρούσεις και ασκώντας πρόσθετη πίεση σε έναν ήδη επιβαρυμένο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

Το κόστος βρέθηκε κοντά στα 37,5 δισ. δολάρια που ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία στις 21 Ιουλίου.

Το γραφείο του Κογκρέσου ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους προέρχεται από την ταχεία απομείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών, εκτιμώντας ότι θα μπορούσαν να χρειαστούν πέντε χρόνια για την αναπλήρωση των αμερικανικών αποθεμάτων. Σε προηγούμενο δημοσίευμα, το Reuters είχε αναφέρει ότι οι ΗΠΑ είχαν χρησιμοποιήσει «σχεδόν το σύνολο» των πυραύλων μεγάλης εμβέλειας ακριβείας που διέθεταν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του κορυφαίου Δημοκρατικού μέλους της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μπρένταν Μπόιλ από την Πενσιλβάνια.

«Ο καταστροφικός πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε γενναίους Αμερικανούς στρατιωτικούς και έχει αφήσει άλλους τραυματίες», δήλωσε ο Μπόιλ σε ανακοίνωσή του.

«Πέρα από αυτό το ανθρώπινο κόστος, η ανεξάρτητη έκθεση του CBO καθιστά σαφές ότι ο πόλεμος έχει ήδη κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογουμένους δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να ωθεί προς τα πάνω τις τιμές», σημείωσε.

Δεκαοκτώ Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο με το Ιράν.

Η έκθεση δεν περιλαμβάνει το κόστος των πρόσφατων πληγμάτων εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ούτε των επιθέσεων σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Επίσης, δεν συνυπολογίζει το κόστος δανεισμού για τη χρηματοδότηση του πολέμου, το οποίο θα μπορούσε να προσθέσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στο συνολικό ποσό.