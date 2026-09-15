Πετρέλαιο: Πάνω από τα 108 δολάρια το Brent - Άνοδος 4,4% για WTI με το βλέμμα στη Σ. Αραβία

Η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε Ευρωπαίους πελάτες της πως ορισμένες παραδόσεις αργού πετρελαίου για τον Σεπτέμβριο ακυρώνονται.

Με νέα κέρδη έκλεισε την Τρίτη το πετρέλαιο καθώς η Σαουδική Αραβία φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να ακύρωσε ορισμένες αποστολές πετρελαίου στην Ευρώπη έπειτα από επιθέσεις με drone που είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει ο αγωγός East-West.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε Ευρωπαίους πελάτες της πως ορισμένες παραδόσεις αργού πετρελαίου για τον Σεπτέμβριο ακυρώνονται.

Σε αυτό το κλίμα, το αργό Brent παράδοσης Νοεμβρίου έκλεισε στα 108,75 δολάρια με άνοδο 2,9% ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) παράδοσης Οκτωβρίου σημείωσε άνοδο 4,4% στα 105,83 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο κλείσιμο από τις 19 Μαΐου.

Οι τιμές των δύο δεικτών αναφοράς έχουν καταγράψει κέρδη πάνω από 20% τον Σεπτέμβριο, μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο.

Η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον κρίσιμο αγωγό East-West, ο οποίος παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ και ανακατευθύνει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου μέσω Ερυθράς Θάλασσας, καθώς υπέστη ζημιές από drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ, επιδεινώνοντας τις διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό σε μια περίοδο που η αγορά είναι ήδη περιορισμένη.

Οι Σαουδάραβες έχουν χαρακτηρίσει το κλείσιμο του αγωγού ως «προληπτικό μέτρο», ωστόσο δεν έχουν αναφέρει εκτίμηση ζημιών ή το πόσο θα διαρκέσει η διακοπή του αγωγού που μεταφέρει 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Το Ριάντ ανακοίνωσε τον τραυματισμό 13 αμάχων τη Δευτέρα, μετά από κύμα επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις των Χούθι.

Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης μήκους 1.200 χιλιομέτρων, ο οποίος διατρέχει την Αραβική Χερσόνησο, λειτουργεί ως η κύρια οδός εξαγωγής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή κατά τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ τα στενά μεταξύ Ιράν και Ομάν έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ο αγωγός μετέφερε 4 έως 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 4% έως 5% της παγκόσμιας προσφοράς.

Ράιτ: Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό εντός των επόμενων ημερών

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC διαβεβαίωσε πως το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών.

Διευκρινίζοντας ότι πρόκειται μόνο για μια «εκτίμηση», ο Κρις Ράιτ είπε ότι θεωρεί ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει «μερικές ημέρες». Σημείωσε επίσης ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, με τη βοήθεια του αμερικανικού στρατού.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια αμερικανική στρατιωτική υπηρεσία εργάζεται για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών με τη Σαουδική Αραβία, την ώρα που το βασίλειο αντιμετωπίζει επιθέσεις κυρίως από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Παράλληλα, η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ανεστάλησαν οι εργασίες σε τρία πετρελαϊκά κοιτάσματα, αφού μέλη της Φρουράς Πετρελαϊκών Εγκαταστάσεων, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των πετρελαϊκών υποδομών της χώρας, έκλεισαν βαλβίδα στον κύριο αγωγό μεταφοράς αργού πετρελαίου Hamada-Zawiya.