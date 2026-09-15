Μητσοτάκης: «Αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ»

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη την υπουργό Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που έχουν γίνει στην Αττική συνολικά και εξακολουθούν να γίνονται τα τελευταία χρόνια.

«Σε αυτή την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας νιώθουμε ένα δέος. Ένα δέος γι' αυτόν τον χώρο ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν άλλοτε οι αρχαίοι Αθηναίοι. Είναι μια διαδρομή η οποία τώρα, κυρία υπουργέ, γίνεται ευκολότερη χάρη στις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν εδώ στον Κεραμικό, διατηρώντας αυτό το πολύ ιδιαίτερο ανάγλυφο του τοπίου, αλλά αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τα μοναδικά γλυπτά της πόλης που γέννησε τη Δημοκρατία» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.

«Και έτσι νομίζω ότι μέσα από αυτή την περιήγηση σε αυτόν τον τόσο σημαντικό χώρο, ξανασυναντιόμαστε με ένα πολίτευμα το οποίο άντεξε στο χρόνο, μπόρεσε να ανανεώνεται διαρκώς ώστε να αποτελεί 2.500 χρόνια μετά, σίγουρα όχι το τέλειο, αλλά πάντως το καλύτερο σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας. Και νομίζω ότι γι' αυτό και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο εξακολουθούν σε όλο και μεγαλύτερα νούμερα να συρρέουν στην Αθήνα για να περιηγηθούν ουσιαστικά σε ένα μεγάλο ανοιχτό μουσείο. Ένα μουσείο το οποίο ξεπερνά τα 2100 στρέμματα, ξεκινώντας και από την Βασιλίσσης ‘Ολγας, η οποία εντάχθηκε πλέον στο δίκτυο της ιστορικής ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, συνεχίζοντας στους στύλους του Ολυμπίου Θεός, για να ανηφορήσουν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και από την αρχαία αγορά, η οποία ήταν αντικείμενο πολύ σημαντικών παρεμβάσεων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης, να καταλήξουν τελικά στον Κεραμεικό» πρόσθεσε.

«Και μιλάμε βέβαια για το ομορφότερο προάστιο της Αθήνας κατά τον Θουκυδίδη, με τον έσω Κεραμεικό, πέραν των τειχών, να φιλοξενεί κατοικίες, δημόσια κτίρια, αρχαία αγορά, και τον εκτός των τειχών Κεραμικό να περιλαμβάνει τα εργαστήρια των κεραμέων, τον νεκροταφείο, το δημόσιο σήμα, του οποίου η ανάδειξη ξεκινά επίσης. Εκεί ο Περικλής εκφώνησε τον επιτάφιο λόγο για όσους έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντας τη δημοκρατία, την ελευθερία, το χρέος απέναντι στην πατρίδα.

Ίσως, το είπατε, ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα της αρχαίας γραμματείας και ένα κείμενο το οποίο την σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη δημοκρατία μας, η οποία αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους, να είναι ολοένα και πιο επίκαιρο» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια συνεχάρη την υπουργό Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που έχουν γίνει στην Αττική συνολικά και εξακολουθούν να γίνονται τα τελευταία χρόνια επί της υπουργίας της.

«350 εκατομμύρια ευρώ σε παραπάνω από 100 διαφορετικές παρεμβάσεις υλοποιούνται εδώ στην Αττική. Αυτή η εθνική στρατηγική μιας διαφορετικής ανάδειξης του πολιτιστικού μας πλούτου. Όχι μόνο για να σεβαστούμε και να γνωρίζουμε το ένδοξο παρελθόν μας, αλλά και ένας πολιτιστικός πλούτος, ο οποίος δρα πια ως ένας σημαντικότατος πόλος ανάπτυξης, συνδεόμενος με την ανάδειξη της Αθήνας, ως ενός αυτοτελούς τουριστικού προορισμού. Και πράγματι είναι πολύ εντυπωσιακά τα νούμερα των αφίξεων στην Αθήνα, το τελευταίο έτος, αυξάνονται διαρκώς και ένας από τους λόγους είναι ότι πια οι επισκέπτες επιλέγουν να έρθουν στην Αθήνα όχι απλά ως ένα σταθμό μετάβασης για να επισκεφθούν τα όμορφα νησιά μας αλλά για να γνωρίσουν την Αθήνα ως έναν αυτοτελή προορισμό» ανέφερε.

«Και πιστεύω ότι η δουλειά η οποία έχει γίνει στο υπουργείο Πολιτισμού όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αναδείξει και να κάνει περισσότερο γνωστό αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο της πρωτεύουσας και να κάνει και την ιστορική σύνδεση στο βάθος των αιώνων αναδεικνύοντας την πλούσια ιστορία αυτού του τόπου» πρόσθεσε.

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης λέγοντας: «Θέλω τελειώνοντας να καταδείξω για ακόμα μια φορά τη μεγάλη σημασία που είχε η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και αισθανόμαστε και εμείς δικαιωμένοι διότι κατευθύναμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας τα οποία αφορούν την πολιτιστικής μας κληρονομιά. Και νομίζω ότι αυτή η περιήγηση την οποία κάναμε σήμερα παρά τον βροχερό καιρό μας κάνει να αισθανόμαστε απολύτως δικαιωμένοι ότι αυτές οι σημαντικές παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε, έπιασαν τόπο ώστε ο μοναδικός αυτός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους Αθηναίους».

«Γιατί πιστεύω ότι και πολλοί Αθηναίοι ακόμα δεν γνωρίζουν τον ίδιο τον πλούτο της πόλης στην οποία κατοικούν. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξανακάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια εμείς οι ίδιοι πρώτα απ' όλα να γνωρίσουμε την πόλη μας. Αυτό που πια γίνεται πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο όμορφο μέσα από τις σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά φυσικά το έργο δεν σταματάει εδώ. Έχουμε πολλά ακόμα σημαντικά έργα να παραδώσουμε εντός των επόμενων μηνών. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση, θα έρθει και αυτή σύντομα γιατί το έργο του υπουργείου Πολιτισμού προφανώς δεν σταματά και δεν περιορίζεται μόνο στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ