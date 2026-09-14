Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Θα αυξήσουμε περισσότερο τα επιτόκια εάν χρειαστεί

«Το ενεργειακό σοκ έχει ήδη διαρκέσει περισσότερο από όσο πολλοί ανέμεναν. Ωστόσο, οι πλήρεις επιπτώσεις του δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί στην οικονομία» κατέληξε.

Τη βεβαιότητά του ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα αποδειχθεί υψηλότερος από τις ήδη αναβαθμισμένες προβλέψεις, ενώ η πορεία των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πλέον βασική ανησυχία, εξέφρασε τη Δευτέρα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Πέτερ Κάζιμιρ.

Αν και ο Κάζιμιρ -γνωστό «γεράκι» για τη σκληρή στάση του υπέρ της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής- απέφυγε να ζητήσει ρητά υψηλότερα επιτόκια (σε αντίθεση με ορισμένους συναδέλφους του), τονίζοντας ότι η στάση αναμονής των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ενόψει της επόμενης κίνησης δεν πρέπει να εκληφθεί ως διστακτικότητα, καθώς oι αρμόδιοι τραπεζίτες θα δράσουν αποφασιστικά μόλις τα δεδομένα καταστήσουν αναγκαία μια άνοδο στο κόστος δανεισμού.

«Η προσοχή μου στρέφεται πλέον λιγότερο στις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων και όλο και περισσότερο στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος», ανέφερε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας. «Αναμένεται επίσης να ενισχυθεί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, ο οποίος είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση των αντιλήψεων και των προσδοκιών» πρόσθεσε.

Οι τιμές του φυσικού αερίου βρίσκονται σε υψηλό τετραετίας, καθώς τα κράτη - μέλη της ΕΕ δίστασαν να γεμίσουν τις αποθήκες αερίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ελπίζοντας ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα τερματιζόταν και οι τιμές θα υποχωρούσαν απότομα. Με τα αποθέματα να υπολείπονται σημαντικά των ιστορικών μέσων όρων, οι «27» σπεύδουν τώρα να αποθηκεύσουν αέριο, προκαλώντας εκτίναξη των τιμών, γεγονός που πιθανότατα θα αυξήσει το κόστος θέρμανσης και ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών των τροφίμων παραμένει ήπια, ωστόσο ένας συνδυασμός παραγόντων -όπως η ξηρασία στην Ευρώπη, το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο και η εκτίναξη των τιμών του ντίζελ και των λιπασμάτων (βασικών εισροών στη γεωργία)- αναμένεται να ωθήσει τις τιμές υψηλότερα τους επόμενους μήνες. «Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι σαφώς προσανατολισμένοι προς την ανοδική πλευρά», επεσήμανε ο Κάζιμιρ.

«Το ενεργειακό σοκ έχει ήδη διαρκέσει περισσότερο από όσο πολλοί ανέμεναν. Ωστόσο, οι πλήρεις επιπτώσεις του δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί στην οικονομία» κατέληξε ενώ η επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ είναι προγραμματισμένη για τις 29 Οκτωβρίου, με τις χρηματοπιστωτικές αγορές να εκτιμούν σε περίπου 60% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων, ενώ άλλη μια κίνηση εντός του έτους θεωρείται ήδη δεδομένη από τους traders.