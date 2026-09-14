Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν στη Φινλανδία - Συνομιλίες για την Αρκτική

Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα στη Φινλανδία για να συντονίσουν τις προσπάθειές τους να επηρεάσουν αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή της Αρκτικής.

Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα στη Φινλανδία για να συντονίσουν τις προσπάθειές τους να επηρεάσουν αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή της Αρκτικής.

Η σύνοδος κορυφής στη βόρεια φινλανδική πόλη Ροβανιέμι θα επικεντρώσει στις νέες οδούς ναυσιπλοΐας που εμφανίζονται καθώς οι πάγοι στη θάλασσα της Αρκτικής υποχωρούν, όπως και στα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα πρώτων υλών και στις απειλές για την ασφάλεια που δημιουργούνται από τις ρωσικές και τις κινεζικές στρατιωτικές δραστηριότητες.

Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν αναμένεται να συμμετάσχει, καθώς και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και οι πρωθυπουργοί της Εσθονίας και της Λετονίας και οι πρόεδροι της Λιθουανίας και της Ρουμανίας.

Η Φρεντέρικσεν χρειάσθηκε να αντιμετωπίσει την επίμονη επιθυμία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος που ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας. Ο Τραμπ υποστηρίζει πως η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει το μεγάλο αυτό νησί της Αρκτικής από τη Ρωσία και την Κίνα.

Η Γροιλανδία δεν αποτελεί τμήμα της ΕΕ. Την προηγούμενη εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισκέφθηκε αυτό το νησί και ανακοίνωσε στενότερη συνεργασία, καθώς και ένα πακέτο επενδύσεων 200 εκατομμυρίων ευρώ, που θα χρησιμοποιηθεί εν μέρει για τη δημιουργία των υποδομών που χρειάζονται για την εξόρυξη πολύτιμων πρώτων υλών.

«Η Αρκτική δεν μπορεί πλέον να διαχωρίζεται από την Ευρώπη και τη Θάλασσα της Βαλτικής ως περιοχή ασφαλείας», δήλωσε ο ειδικός για την ασφάλεια των βόρειων χωρών Τομπίας Έτζολντ. Εκτός από τη Δανία και τη Νορβηγία, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς συγκαταλέγονται επίσης μεταξύ των κρατών της Αρκτικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ